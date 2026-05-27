Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιείται στον Άγιο Νικόλαο η εκπαιδευτική δράση «Ασφαλές Βήμα», που οργανώνει ο Δήμος Αγίου Νικολάου σε συνεργασία με το Τμήμα Τροχαίας Αγίου Νικολάου και τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου.
Οι μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού συμμετέχουν σε μια ξεχωριστή βιωματική εμπειρία, μαθαίνοντας στην πράξη πώς να κινούνται με ασφάλεια στους δρόμους, πώς να χρησιμοποιούν σωστά τις διαβάσεις πεζών και πώς να αποκτούν σωστή κυκλοφοριακή συνείδηση.
Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης τόνισε τη σημασία αυτής της πρωτοβουλίας, υπογραμμίζοντας πως στόχος είναι η δημιουργία μιας νέας γενιάς ενημερωμένων και υπεύθυνων πολιτών με κυκλοφοριακή παιδεία και σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή.
Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε τον Εντεταλμένο Σύμβουλο του δήμου κ. Ιωάννη Ρουκουνάκη για την ανάληψη της πρωτοβουλίας καθώς και τους : κ. Πέτρο Ζερβάκη (Διοικητή της Τροχαίας) Αγίου Νικολάου, τους συνεργάτες του κ.κ Δημήτριο Κούκα- Νικολαΐδη Γιώργο (ομάδα πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων) Σακά Ιάσονα (Τμήμα Τροχαίας), τον προϊστάμενο της Α/θμιας εκπαίδευσης ν. Λασιθίου κ. Γιώργο Μαμάκη, την κ. Αικατερίνη Ρηνάκη (επόπτρια ποιότητας εκπαίδευσης στην Δ/νση Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Λασιθίου, τους Διευθυντές, τους εκπαιδευτικούς αλλά και τους γονείς που παροτρύνουν τα παιδιά τους για συμμετοχή σε μια δράση που σχετίζεται με την πρόοδο και την ασφάλεια τους.