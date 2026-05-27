Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιείται στον Άγιο Νικόλαο η εκπαιδευτική δράση «Ασφαλές Βήμα», που οργανώνει ο Δήμος Αγίου Νικολάου σε συνεργασία με το Τμήμα Τροχαίας Αγίου Νικολάου και τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου.

Οι μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού συμμετέχουν σε μια ξεχωριστή βιωματική εμπειρία, μαθαίνοντας στην πράξη πώς να κινούνται με ασφάλεια στους δρόμους, πώς να χρησιμοποιούν σωστά τις διαβάσεις πεζών και πώς να αποκτούν σωστή κυκλοφοριακή συνείδηση.

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης τόνισε τη σημασία αυτής της πρωτοβουλίας, υπογραμμίζοντας πως στόχος είναι η δημιουργία μιας νέας γενιάς ενημερωμένων και υπεύθυνων πολιτών με κυκλοφοριακή παιδεία και σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή.