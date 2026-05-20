Με πρόσβαση στα επίσημα αρχεία και προσωπικές αναμνήσεις του συγκροτήματος, τόσο του παρόντος όσο και του παρελθόντος, το «Iron Maiden: Burning Ambition» προσκαλεί τους θαυμαστές να ζήσουν ένα από τα πιο εμβληματικά ταξίδια στην ιστορία της μουσικής. Καλύπτοντας πέντε δεκαετίες, αυτό το ντοκιμαντέρ καταγράφει την άνοδο του συγκροτήματος από τις παμπ του Ανατολικού Λονδίνου στα μεγαλύτερα στάδια του κόσμου. Με αποκλειστικές συνεντεύξεις με μέλη και συνεργάτες του συγκροτήματος, όπως ο Javier Bardem, ο Lars Ulrich και ο Chuck D, καθώς και ολοκαίνουργιες κινούμενες σκηνές της θρυλικής μασκότ του συγκροτήματος, Eddie, η ταινία προσφέρει μια σπάνια και οικεία ματιά στο ασυμβίβαστο όραμα των Iron Maiden και την ακλόνητη σύνδεσή τους με τον πραγματικά παγκόσμιο στρατό θαυμαστών τους.

