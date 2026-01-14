Ο δεκάχρονος Βίλλυ πάντα ονειρευόταν να γίνει σούπερ ήρωας και να κατατροπώσει εγκληματίες με τον αστυνομικό πατέρα του. Ωστόσο, το όνειρό του καταρρέει όταν γεννιέται ο μικρός του αδερφός Τσάρλι. Ο μικρός μπόμπιρας αναστατώνει τα νερά και ο Βίλλυ ανακαλύπτει πως είναι να είσαι ο μεγάλος αδερφός ενός σουπερμωρού..
Ημέρες – Ώρα προβολής (18:00)
Πέμπτη 15/01
Παρασκευή 16/01
Κυριακή 18/01
Τετάρτη 21/01
Κατάλληλο για όλους
Γενική Είσοδος: 5€
