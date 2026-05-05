Η θεατρική ομάδα του 1ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου Κρήτης, αποτελούμενη από 19 μαθητές, πραγματοποίησε εκπαιδευτική επίσκεψη στο 2ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Θεάτρου, που διεξήχθη στην Ιεράπετρα την εβδομάδα 20 έως 24 Απριλίου.
Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 24 Απριλίου, προσφέροντας στους μαθητές την ευκαιρία να παρακολουθήσουν θεατρικές παραστάσεις από σχολικές ομάδες και να έρθουν σε επαφή με το δημιουργικό έργο συνομηλίκων τους. Παράλληλα, οι μαθητές συμμετείχαν ενεργά σε εργαστήρια θεατρικού παιχνιδιού και κινησιολογίας, όπου είχαν τη δυνατότητα να εκφραστούν σωματικά και δημιουργικά, να πειραματιστούν με τεχνικές έκφρασης και να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας και επικοινωνίας.
Την ομάδα συνόδευσαν οι υπεύθυνες καθηγήτριες Ελπινίκη Γιατζάκη, Ελένη Μηναδακη και Μπρόκου Ιωάννα, οι οποίες στήριξαν τη συμμετοχή των μαθητών και συνέβαλαν καθοριστικά στην οργάνωση και την υλοποίηση της επίσκεψης.
Η συμμετοχή στο φεστιβάλ δεν αποτέλεσε απλώς μια ακόμη σχολική δράση, αλλά μια βαθιά βιωματική εμπειρία που άγγιξε τους μαθητές, τους ενέπνευσε και τους έφερε πιο κοντά στην τέχνη του θεάτρου. Μέσα από τη δημιουργία, τη συνεργασία και την έκφραση, οι μαθητές βίωσαν τη χαρά της ομαδικότητας και της καλλιτεχνικής αναζήτησης, αποκομίζοντας εμπειρίες που θα τους συνοδεύουν για καιρό. Το θέατρο έγινε για αυτούς ένας ζωντανός χώρος επικοινωνίας και έκφρασης, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στη σχολική τους ζωή.
1ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου
1ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου