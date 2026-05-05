Η θεατρική ομάδα του 1ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου Κρήτης, αποτελούμενη από 19 μαθητές, πραγματοποίησε εκπαιδευτική επίσκεψη στο 2ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Θεάτρου, που διεξήχθη στην Ιεράπετρα την εβδομάδα 20 έως 24 Απριλίου.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 24 Απριλίου, προσφέροντας στους μαθητές την ευκαιρία να παρακολουθήσουν θεατρικές παραστάσεις από σχολικές ομάδες και να έρθουν σε επαφή με το δημιουργικό έργο συνομηλίκων τους. Παράλληλα, οι μαθητές συμμετείχαν ενεργά σε εργαστήρια θεατρικού παιχνιδιού και κινησιολογίας, όπου είχαν τη δυνατότητα να εκφραστούν σωματικά και δημιουργικά, να πειραματιστούν με τεχνικές έκφρασης και να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας και επικοινωνίας.

Την ομάδα συνόδευσαν οι υπεύθυνες καθηγήτριες Ελπινίκη Γιατζάκη, Ελένη Μηναδακη και Μπρόκου Ιωάννα, οι οποίες στήριξαν τη συμμετοχή των μαθητών και συνέβαλαν καθοριστικά στην οργάνωση και την υλοποίηση της επίσκεψης.