Η εικόνα με τους κάκτους στον Γαργαδόρο, στο σημείο «Βότσαλο», αλλά και τα περιποιημένα παρτέρια, τις γνωστές αλιτάνες, στην Πλατεία («Piazza») του Αγίου Νικολάου, αποτελούν δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα ιδιωτικής πρωτοβουλίας που αξίζουν αναφοράς και, κυρίως, μίμησης.

Πρόκειται για παρεμβάσεις που, χωρίς να απαιτούν απαραίτητα μεγάλα κονδύλια ή σύνθετες τεχνικές εργασίες, προσθέτουν χρώμα, πράσινο και αισθητική στον αστικό χώρο. Μικρές πινελιές που κάνουν τη διαφορά στην καθημερινότητα κατοίκων και επισκεπτών, βελτιώνουν την εικόνα της πόλης και αναδεικνύουν σημεία που διαφορετικά θα μπορούσαν να παραμένουν αδιάφορα ή αναξιοποίητα.

Το σημαντικότερο είναι ότι τέτοιες πρωτοβουλίες αποδεικνύουν πως, όταν υπάρχει ενδιαφέρον, φαντασία και διάθεση προσφοράς, μπορούν να προκύψουν όμορφα αποτελέσματα προς όφελος όλων. Και ασφαλώς, ο Άγιος Νικόλαος διαθέτει αρκετά ακόμη σημεία που θα μπορούσαν να αποκτήσουν ανάλογη εικόνα, με περισσότερο πράσινο, περιποιημένες γωνιές και μικρές παρεμβάσεις που θα αναβάθμιζαν το δημόσιο περιβάλλον.

Θα ήταν, λοιπόν, χρήσιμο να ενθαρρυνθούν αντίστοιχες προσπάθειες και σε άλλες περιοχές της πόλης, με τη συνεργασία του Δήμου, επαγγελματιών, επιχειρηματιών και πολιτών. Με συγκεκριμένες προτάσεις και έναν στοιχειώδη συντονισμό, θα μπορούσαν να δημιουργηθούν μικρές οάσεις πρασίνου, δίνοντας ζωή σε σημεία που σήμερα δεν αξιοποιούνται όσο θα μπορούσαν.

Βέβαια, υπάρχει μια ουσιαστική διαφορά: άλλο η ιδιωτική πρωτοβουλία, που συχνά προχωρά με γρήγορα αντανακλαστικά και πρακτικό πνεύμα, και άλλο η δημόσια διοίκηση, που πολλές φορές εγκλωβίζεται σε διαδικασίες, αρμοδιότητες και γραφειοκρατικά εμπόδια.