Την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026, στον Άγιο Νικόλαο, πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά μετά από σχεδόν τριάντα χρόνια η Ημέρα Καριέρας Λασιθίου 2026, μια σημαντική δράση επαγγελματικού προσανατολισμού που επιστρέφει δυναμικά και πλέον αναμένεται να καθιερωθεί ως ετήσιος θεσμός.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Zeus Eleva Mirabello Bay, σε συνδιοργάνωση της

Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης (ΑΣΤΕΚ) και ΣΑΕΚ Τουρισμού Αγίου Νικολάου και σηματοδοτεί μια νέα εποχή εξωστρέφειας, διασύνδεσης και συνεργασιών.

Περισσότερες από 35 ξενοδοχειακές μονάδες του Λασιθίου, και του Ηρακλείου συμμετείχαν στη δράση, δίνοντας στους σπουδαστές την ευκαιρία:

να παρουσιάσουν τις δεξιότητες τους

Να συνομιλήσουν με στελέχη ανθρώπινου δυναμικού

Να διεκδικήσουν πρακτική άσκηση ή εργασία

Να γνωρίσουν από κοντά τις ανάγκες και τις τάσεις της αγοράς φιλοξενίας

Παράλληλα, οι επιχειρήσεις είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν νέους επαγγελματίες με κατάρτιση, κίνητρο και προοπτική εξέλιξης.

Η επιστροφή της Ημέρας Καριέρας στο Λασίθι δεν είναι απλώς μια δράση. Είναι μια δήλωση προοπτικής:

για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας

για την αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης

για τη διασύνδεση των σπουδαστών με την αγορά εργασίας

για τον ρόλο που θα συνεχίσει να έχει η ΑΣΤΕΚ ως κόμβος επαγγελματικής ανάπτυξης στην Κρήτη

Η ΑΣΤΕΚ ευχαριστεί θερμά: Τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν, τους εκπροσώπους των ξενοδοχείων, τα στελέχη HR, καθώς και όλους όσοι υποστήριξαν με την παρουσία τους την επιτυχία της δράσης. Η συμμετοχή σας μας τιμά και ενισχύει το κοινό μας όραμα για μια τουριστική εκπαίδευση με προοπτική, ποιότητα και δυναμική σύνδεση με την αγορά.

Η Ημέρα Καριέρας 2026 αποτελεί την αρχή ενός θεσμού που θα εξελίσσεται και θα δυναμώνει κάθε χρόνο, προς όφελος των φοιτητών, των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και ολόκληρης της τοπικής κοινωνίας.

Η ΑΣΤΕΚ συνεχίζει με συνέπεια να υπηρετεί τον ρόλο της: να εκπαιδεύει, να συνδέει, να ενδυναμώνει το μέλλον του τουρισμού στην Κρήτη!!!