Την Τετάρτη 10.6.2026, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, τις ώρες 10.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί επιστημονική ημερίδα με θέμα: «ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΕΘ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ».

Η ημερίδα διοργανώνεται από το Γ.Ν. Αγίου Νικολάου, με επιστημονικά υπεύθυνη την κα Λαμπράκη Μαρίζα, Προϊσταμένη ΜΕΘ ΓΝΑΝ, MPH, MSc, Αν. Συντονίστρια ΕΕΕΝ και τελεί υπό την αιγίδα της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης.

Απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας, λοιπό προσωπικό νοσοκομείων και Μονάδων ΠΦΥ, ειδικευόμενους νοσηλευτικών ειδικοτήτων και φορείς της τοπικής κοινωνίας.

Σκοπός της ημερίδας είναι να αναδειχθεί ο σημαντικός ρόλος της ΜΕΘ στο ΓΝΑΝ, το έργο που παρέχει στην εκπαίδευση και την ποιοτική νοσηλευτική φροντίδα, καθώς και η προσφορά των νοσηλευτικών ειδικοτήτων, τόσο στην θεωρητική και όσο στην πρακτική εκπαίδευση.

Με γνώμονα ότι η συστηματική εκπαίδευση και η συνεχής επιμόρφωση των εργαζομένων αποτελούν επένδυση, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος, στην ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού των μονάδων υγείας, στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και την απόκτηση σχετικής γνώσης, προσκαλούμε κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετέχει στις εργασίες.