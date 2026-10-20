Στη Βουλή επαναφέρει το ζήτημα των σοβαρών προβλημάτων λειτουργίας του Παραρτήματος ΑμεΑ Λασιθίου στον Άγιο Νικόλαο, αλλά και των νεότερων καταγγελιών για τις δομές παιδικής προστασίας στην Κρήτη, η Βουλευτής Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κατερίνα Σπυριδάκη, με νέα, εκτενή και τεκμηριωμένη Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων (ΑΚΕ) προς τα Υπουργεία Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Υγείας, Δικαιοσύνης και Προστασίας του Πολίτη.

Την κοινοβουλευτική πρωτοβουλία της συνυπογράφουν οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Κατερίνα Καζάνη – Βουλευτής Ευβοίας και Τομεάρχης Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Ευαγγελία Λιακούλη – Βουλευτής Λάρισας και Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Γιώργος Μουλκιώτης – Βουλευτής Βοιωτίας και Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη, Πέτρος Παππάς – Βουλευτής Κιλκίς και Τομεάρχης ΑμεΑ και Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων και ο Ιωάννης Τσίμαρης – Βουλευτής Ιωαννίνων και Τομεάρχης Υγείας.

Η νέα παρέμβαση αποτελεί συνέχεια της υπ’ αριθμ. 3888/295 Ερώτησης και ΑΚΕ της 16ης Μαρτίου 2026, με την οποία είχαν ζητηθεί συγκεκριμένες απαντήσεις για τις συνθήκες διαβίωσης, τη στελέχωση, τη διοικητική λειτουργία και τις ευθύνες των αρμόδιων εποπτικών αρχών.

Αυτή τη φορά, όμως, η κοινοβουλευτική διερεύνηση προχωρά ένα βήμα παραπέρα. Αξιοποιώντας τις επίσημες εκθέσεις κοινωνικού ελέγχου, τις δύο διαδοχικές απαντήσεις του Υπουργείου και τις νεότερες καταγγελίες, οι Βουλευτές ζητούν να αποσαφηνιστεί όχι μόνο τι καταγγέλθηκε, αλλά τι γνώριζε η Πολιτεία, από πότε το γνώριζε, τι έκανε και γιατί τα προβλήματα εξακολουθούν να υφίστανται.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην Ερώτηση: «Διότι το κρίσιμο ζήτημα δεν είναι πλέον μόνο τι καταγγέλθηκε, αλλά τι είχε επισήμως διαπιστωθεί, ποιοι είχαν ενημερωθεί, ποιες ενέργειες ακολούθησαν και ποιο ήταν το πραγματικό αποτέλεσμά τους στην καθημερινότητα των φιλοξενουμένων.»

Το Υπουργείο γνώριζε από το 2024 – Η υποστελέχωση παρέμεινε και το 2026

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στις επίσημες εκθέσεις κοινωνικού ελέγχου. Ήδη από τον Οκτώβριο του 2024 είχαν καταγραφεί σοβαρές ελλείψεις σε νοσηλευτικό, βοηθητικό και εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, με άμεσες επιπτώσεις στην καθημερινή φροντίδα των περιθαλπομένων.

Η έκθεση είχε διαβιβαστεί στο αρμόδιο Υπουργείο. Ωστόσο, κατά τον επανέλεγχο του Μαρτίου 2026 διαπιστώθηκε ότι η κατάσταση δεν είχε βελτιωθεί ουσιαστικά, ενώ η φροντίδα 78 περιθαλπομένων εξακολουθούσε να στηρίζεται σε εξαιρετικά περιορισμένο προσωπικό ανά βάρδια.

Η Ερώτηση είναι σαφής: «Επομένως, οι σοβαρές ελλείψεις δεν αποτελούσαν ένα άγνωστο ή αιφνιδίως ανακύψαν ζήτημα κατά τη δημοσιοποίηση των καταγγελιών το 2026. Είχαν αποτελέσει αντικείμενο επίσημου ελέγχου και είχαν γνωστοποιηθεί αρμοδίως ήδη από το 2024.»

Η Κατερίνα Σπυριδάκη θέτει ευθέως το ζήτημα της πολιτικής και διοικητικής λογοδοσίας: πώς είναι δυνατόν να μεσολαβούν περίπου δεκαεπτά μήνες μεταξύ δύο επίσημων ελέγχων, χωρίς να έχει επιτευχθεί η αναγκαία βελτίωση;

Δύο υπουργικές απαντήσεις, αλλά τα κρίσιμα ερωτήματα παραμένουν

Η νέα κοινοβουλευτική παρέμβαση αναδεικνύει και τις αντιφάσεις που προκύπτουν από τις δύο απαντήσεις του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας στην αρχική παρέμβαση της Βουλευτή.

Στην πρώτη, στις 29 Μαΐου 2026, παρατέθηκαν κυρίως στοιχεία για το θεσμικό πλαίσιο, τη χρηματοδότηση και την αποϊδρυματοποίηση, χωρίς συγκεκριμένες απαντήσεις για κρίσιμες πτυχές της υπόθεσης.

Στη δεύτερη, στις 4 Σεπτεμβρίου 2026, το Υπουργείο αναγνώρισε ρητά ότι οι επίσημοι έλεγχοι είχαν αναδείξει την υποστελέχωση ως βασικό πρόβλημα. Παράλληλα, παρέπεμψε σε διαδικασίες προσλήψεων, χωρίς να αποσαφηνίζεται πόσοι εργαζόμενοι είχαν πράγματι αναλάβει υπηρεσία.

Όπως επισημαίνεται αυτούσια: «Δεν αρκεί η παράθεση εκκρεμών διαδικασιών προσλήψεων όταν το ζητούμενο είναι η πραγματική και έγκαιρη ενίσχυση μιας δομής που φιλοξενεί ανθρώπους με αυξημένες ανάγκες φροντίδας.»

Και συνεχίζει: «Ούτε αρκεί η εκ των υστέρων αναγνώριση των προβλημάτων χωρίς συγκεκριμένη αποτύπωση των διορθωτικών παρεμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν.»

Σοβαρά ερωτήματα για την ποιότητα του νερού και την υγειονομική ασφάλεια

Νέα διάσταση στην υπόθεση προσθέτουν πληροφορίες για εργαστηριακά ευρήματα στο δίκτυο ύδρευσης και ζεστού νερού του Παραρτήματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν τεθεί υπόψη των Βουλευτών, φέρεται να έχουν ανιχνευθεί E. coli, κολοβακτηριοειδή και αυξημένες συγκεντρώσεις Legionella σε διαφορετικά σημεία των εγκαταστάσεων.

Η Ερώτηση ζητά να επιβεβαιωθούν επισήμως τα αποτελέσματα, να διευκρινιστεί εάν υπήρξαν υγειονομικοί κίνδυνοι, ποια μέτρα ελήφθησαν και εάν πραγματοποιήθηκαν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι κατά τα προηγούμενα έτη.

«Σε δομή όπου φιλοξενούνται άνθρωποι με χρόνια νοσήματα, κινητικές δυσκολίες και αυξημένες ανάγκες φροντίδας, η ποιότητα του πόσιμου νερού και η ασφαλής λειτουργία των υδραυλικών εγκαταστάσεων αποτελούν ουσιώδη στοιχεία προστασίας της δημόσιας υγείας.»

ΕΔΕ, διοικητικές εκκρεμότητες και καταγγελίες για παρεμβάσεις

Η Κατερίνα Σπυριδάκη επαναφέρει το ζήτημα της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης που διατάχθηκε στις 2 Απριλίου 2026, ζητώντας να γνωστοποιηθεί εάν ολοκληρώθηκε, ποια ήταν τα πορίσματά της και εάν αναζητήθηκαν ευθύνες.

Επιπλέον, τίθενται ερωτήματα για υπόθεση νομιμότητας διορισμού πρώην στελέχους, η οποία φέρεται να εκκρεμεί από το 2014, καθώς και για πληροφορίες σχετικά με την παραίτηση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΚΠΠ Κρήτης και ενδεχόμενες παρεμβάσεις στη λειτουργία διοικητικών οργάνων.

Η Ερώτηση υπογραμμίζει: «Η διερεύνηση οφείλει να φτάσει στην ουσία των καταγγελιών, με πλήρη διαφάνεια, προστασία όσων καταθέτουν και απόδοση ευθυνών όπου αυτές τεκμηριώνονται.»

Η κοινοβουλευτική πρωτοβουλία επεκτείνεται και στη δομή παιδικής προστασίας της Νεάπολης Λασιθίου, για την οποία έχουν δημοσιοποιηθεί ιδιαίτερα σοβαρές καταγγελίες.

Οι αναφορές αφορούν φερόμενα περιστατικά κακοποίησης, σεξουαλικής παρενόχλησης ή εκμετάλλευσης ανηλίκων, εκφοβισμού, ακατάλληλης μεταχείρισης και ενδεχόμενης καταχρηστικής χορήγησης ψυχιατρικής φαρμακευτικής αγωγής.

Οι Βουλευτές ζητούν πλήρη και ανεξάρτητη διερεύνηση, με σεβασμό στα δικαιώματα των ανηλίκων και χωρίς να προεξοφλείται η βασιμότητα των καταγγελιών. Ζητούν επίσης να διευκρινιστεί εάν οι αρμόδιες αρχές είχαν ενημερωθεί εγκαίρως, εάν ελήφθησαν μέτρα προστασίας και εάν εξετάστηκαν ενδεχόμενες υπηρεσιακές παραλείψεις.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Η ασφάλεια των ανηλίκων δεν μπορεί να εξαρτάται από το εάν και πότε μια καταγγελία θα φτάσει στη δημοσιότητα.»

Δεκατέσσερα ερωτήματα και εννέα αιτήματα κατάθεσης εγγράφων

Με τη νέα παρέμβαση κατατίθενται 14 αναλυτικά ερωτήματα και 9 αιτήματα κατάθεσης εγγράφων, με στόχο να αποτυπωθεί πλήρως η διαδρομή των ελέγχων, των υπηρεσιακών αποφάσεων, των καταγγελιών και των ενεργειών των αρμόδιων αρχών.

Μεταξύ άλλων, ζητούνται οι εκθέσεις κοινωνικού και υγειονομικού ελέγχου, τα πραγματικά στοιχεία στελέχωσης, τα εργαστηριακά αποτελέσματα για την ποιότητα του νερού, τα πορίσματα των ΕΔΕ, οι διοικητικές αποφάσεις και τα έγγραφα που αφορούν τη διερεύνηση καταγγελιών στις δομές παιδικής προστασίας, με προστασία των προσωπικών δεδομένων των ανηλίκων.

Παράλληλα, ζητείται συγκεκριμένο, δεσμευτικό σχέδιο αποκατάστασης, με θέσεις προσωπικού, ειδικότητες, παρεμβάσεις στις υποδομές, χρηματοδότηση και σαφές χρονοδιάγραμμα.

Η κεντρική απαίτηση αποτυπώνεται στην ίδια την Ερώτηση: «Η Κυβέρνηση δεν μπορεί να συνεχίσει να απαντά με γενικές διαβεβαιώσεις, διαβιβάσεις εγγράφων και αναφορές σε διαδικασίες που εκκρεμούν.»

«Το Υπουργείο γνώριζε από το 2024. Δεν το λέμε εμείς. Το αποδεικνύουν οι ίδιες οι επίσημες εκθέσεις ελέγχου. Και σχεδόν ενάμιση χρόνο αργότερα, οι αρμόδιες υπηρεσίες επανήλθαν για να διαπιστώσουν ότι η κατάσταση δεν είχε βελτιωθεί ουσιαστικά.

Τον Μάρτιο φέραμε το ζήτημα στη Βουλή. Λάβαμε δύο απαντήσεις από το ίδιο Υπουργείο, αλλά ακόμη αναζητούμε τις ουσιαστικές απαντήσεις: Πόσοι εργαζόμενοι προσλήφθηκαν πραγματικά; Ποιες συστάσεις εφαρμόστηκαν; Τι απέγιναν οι διοικητικές έρευνες; Ποιος έλεγξε εάν οι συνθήκες φροντίδας βελτιώθηκαν;

Και σήμερα έχουμε μπροστά μας ακόμη σοβαρότερα ερωτήματα. Για την υγειονομική ασφάλεια, για τη διοικητική λειτουργία, για την προστασία των ανθρώπων με αναπηρία και, κυρίως, για τις καταγγελίες που αφορούν παιδιά στις δομές της Νεάπολης και του Πόρου.

Δεν μπορεί η Πολιτεία να περιμένει κάθε φορά μία δημοσιογραφική αποκάλυψη ή μία κοινοβουλευτική παρέμβαση για να κάνει τη δουλειά της. Δεν μπορεί να συντάσσει εκθέσεις, να καταγράφει προβλήματα και δύο χρόνια μετά να διαπιστώνουμε ότι οι ίδιες ελλείψεις παραμένουν.

Απαιτούμε πλήρη διερεύνηση, προστασία των φιλοξενουμένων και λογοδοσία όπου προκύπτουν τεκμηριωμένες ευθύνες.

Γιατί μιλάμε για ανθρώπους που δεν μπορούν να υπερασπιστούν μόνοι τους τα δικαιώματά τους. Μιλάμε και για παιδιά που η ίδια η Πολιτεία έχει αναλάβει να προστατεύσει.

Το πραγματικό μέτρο ενός κοινωνικού κράτους δεν είναι οι εξαγγελίες του. Είναι το πώς προστατεύει τους πιο ευάλωτους ανθρώπους του. Και αυτή η προστασία δεν μπορεί να περιμένει άλλο», δήλωσε χαρακτηριστικά κλείνοντας η Βουλευτής Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ, Κατερίνα Σπυριδάκη.