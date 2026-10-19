Η τουριστική σεζόν συνεχίστηκε αρκετά δυναμικά και τον Οκτώβριο και η Πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών Καταλυμάτων κ. Μαρία Καφετζάκη μιλά στην ΑΝΑΤΟΛΗ για την εικόνα που παρουσιάζει ο κλάδος, την τουριστική κίνηση και τις προτιμήσεις των επισκεπτών. Αναφέρθηκε στις πληρότητες των τελευταίων μηνών, παρουσίασε το προφίλ των επισκεπτών αυτής της περιόδου αλλά και αυτά που αναζητούν κατά τη διαμονή τους στην περιοχή. Στη συζήτηση τέθηκαν οι δυνατότητες ανάπτυξης και άλλων μορφών τουρισμού που υποστηρίζει η περιοχή καθώς και η εσπερίδα που προγραμματίζεται για την ενημέρωση των ιδιοκτητών σχετικά με τη διαδικασία γνωστοποίησης των επιχειρήσεών τους.

Όπως ανέφερε, τον Σεπτέμβριο οι πληρότητες άγγιξαν το 85-90% ενώ ο Οκτώβριος συνεχίζει με τις πληρότητες γύρω στο 70%. Την ρωτήσαμε για το προφίλ των επισκεπτών τη δεδομένη χρονική περίοδο. Όπως μας είπε, τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο ήρθαν και θα συνεχίσουν να έρχονται κυρίως συνταξιούχοι και άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.

Οι φθινοπωρινοί επισκέπτες προτιμούν να πηγαίνουν εκδρομές, πεζοπορίες, για κολύμπι, απολαμβάνουν ένα γεύμα ή τον καφέ τους στα καταστήματα εστίασης. Πολλοί εξ αυτών τους ρωτούν και ενδιαφέρονται για τα παραδοσιακά χωριά μας. Θέλουν να γευτούν παραδοσιακά φαγητά και εδέσματα ενώ αρκετοί δείχνουν να ενδιαφέρονται για φυσιολατρικές διαδρομές.

Επίσης, οι φθινοπωρινοί επισκέπτες επισκέπτονται το Αρχαιολογικό Μουσείο, τους αρχαιολογικούς χώρους, τη Λατώ, την Κερά κ.ά. Και βέβαια εξακολουθούν τα θαλασσινά μπάνια. Σημείωσε ότι πολλοί επισκέπτες έχουν σχολιάσει ότι απολαμβάνουν τα μπάνια στην περιοχή με τις οικογένειές τους καθώς οι παραλίες μας έχουν ρηχά νερά και είναι ασφαλή και για τα μικρά τους παιδιά. Η κ. Καφετζάκη μας σχολίασε ακόμα ότι οι επισκέπτες του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου έχουν μεγαλύτερη οικονομική ευχέρεια.

Εκκλησιαστικός Τουρισμός

Συζήτηση κάναμε και για τον Εκκλησιαστικό Τουρισμό. Η κ.Καφετζάκη θεωρεί πως το Λασίθι γενικότερα προσφέρεται σαν προορισμός για όσους επιθυμούν να επισκεφθούν Μοναστήρια. Πέραν από το θρησκευτικό χαρακτήρα πολλοί είναι εκείνοι που τα επισκέπτονται και ως μνημεία ή αρχαιολογικούς χώρους. Σημείωσε ότι στο παρελθόν είχε αναδειχθεί περισσότερο ο θρησκευτικός τουρισμός και είχαν γίνει ενέργειες διαφήμισης σε διάφορες εκθέσεις κ.α. Πλέον θεωρεί πως δεν προβάλλεται ο θρησκευτικός τουρισμός στο βαθμό που θα μπορούσε ώστε να είναι όλοι οι επισκέπτες που καταφθάνουν στην περιοχή μας ενήμεροι για τα επισκέψιμα μοναστήρια, τους ναούς και τις εκκλησίες μας.

Οι εθνικότητες

Αναφορικά με τις εθνικότητες που προτιμούν τα τουριστικά καταλύματα της περιοχής μας, ποικίλουν. Από Αγγλία, Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία μέχρι Αίγυπτο, Κύπρο, Νορβηγία κ.ά. Προτιμούν βέβαια τα καταλύματα και Έλληνες από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, κυρίως τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.

Αγκάθι οι τιμές των εισιτηρίων

Ανασχετικά, σύμφωνα με την κ.Καφετζάκη, λειτούργησε φέτος η μεγάλη αύξηση των τιμών των ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων. Όταν για παράδειγμα για να μετακινηθεί μια τετραμελής οικογένεια από την Αθήνα μαζί με μεταφορικό όχημα χρειαζόταν γύρω στα 600 ευρώ, το ταξίδι ήταν για πολλές οικογένειες απαγορευτικό.

Ωστόσο όσον αφορά τα τουριστικά καταλύματα του νομού Λασιθίου, η ίδια θεωρεί ότι δεν ήταν ακριβά, αντιθέτως μάλιστα κινούνταν σε πολύ λογικές τιμές. Πιστεύει ότι πέραν από την σωστή τιμολογιακή πολιτική που διαθέτουν τα τουριστικά καταλύματα του Νομού Λασιθίου ξεχωρίζουν διότι διατηρούν ένα πιο «οικογενειακό περιβάλλον» που προσφέρουν στους πελάτες τους. Στην πλειονότητα πρόκειται για οικογενειακές επιχειρήσεις οι οποίες αγκαλιάζουν τον πελάτη και βρίσκονται συνεχώς δίπλα στις ανάγκες του.

Χάθηκε μεγάλο μέρος του εσωτερικού τουρισμού

Συζητήσαμε με την Πρόεδρο για τις εργασίες στον Βόρειο Οδικό Άξονα οι οποίες βρίσκονταν σε εξέλιξη καθόλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Η ίδια ανέφερε ότι κατανοούν ότι ο Βόρειος Οδικός Άξονας θα προσφέρει νέα δυναμική όταν ολοκληρωθεί αλλά όλες αυτές οι καθυστερήσεις λειτούργησαν εις βάρος του τουρισμού μας. Σύμφωνα με την κ.Καφετζάκη χάθηκε μεγάλο μέρος του εσωτερικού τουρισμού της τάξεως του 70-80% εξαιτίας των έργων. Το μεγαλύτερο βέβαια πλήγμα ήταν για τα καταλύματα στην περιοχή της Σητείας. Σημείωσε πως ήταν μια δύσκολη περίοδος, κυρίως τον Σεπτέμβριο ο δρόμος ήταν κλειστός πολύ τακτικά, ενώ η κατάσταση έγινε χειρότερη ιδιαίτερα το τελευταίο 15μερο του μηνός και μάλιστα τις ώρες 09:00-17:00. Οι επισκέπτες των καταλυμάτων του Νομού Λασιθίου προβληματίζονταν με αυτή την κατάσταση και ήταν ένα γεγονός που το εξέφραζαν και στους ιδιοκτήτες. Ευτυχώς δεν υπήρχαν ακυρώσεις στις κρατήσεις, όμως δεν υπήρχε η κίνηση του εσωτερικού τουρισμού όπως υπήρχε άλλες χρονιές. Θεωρεί πως αυτό συνέβη τόσο εξαιτίας των έργων που βρισκόντουσαν σε εξέλιξη στον ΒΟΑΚ όσο και εξαιτίας των αυξημένων τιμών στα ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια.

Μια σημαντική εσπερίδα

Ενημέρωσε τέλος ότι προγραμματίζεται μια εσπερίδα η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Επιμελητήριο. Η ενημέρωση αφορά τις διαδικασίες για τη γνωστοποίηση των καταλυμάτων και ιδιαιτέρως αυτών που διαθέτουν πισίνα. Όπως τόνισε, από 1 Ιανουαρίου του 2027 τα τουριστικά καταλύματα θα πρέπει να πληρούν όλες τις προδιαγραφές για την γνωστοποίηση.

Επιδίωξη είναι να παρευρεθεί στην ημερίδα όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος για να ενημερωθεί αναλυτικά για το πώς ακριβώς πρέπει να προχωρήσει. Ανέφερε ότι όλη αυτή η διαδικασία για να προχωρήσει κανείς στη γνωστοποίηση μπορεί να είναι χρονοβόρα αλλά δεν είναι δύσκολη και μπορεί να γίνει από την πλευρά των ιδιοκτητών σε συνεργασία με τους μηχανικούς και τον ΕΟΤ. Επεσήμανε πως ο ΕΟΤ τους έχει βοηθήσει σημαντικά καθώς υπάρχουν δυο υπάλληλοι που ασχολούνται με το open business και την καθοδήγηση όλων των ιδιοκτητών. Λεπτομερής ενημέρωση θα υπάρξει εγκαίρως στην ΑΝΑΤΟΛΗ για την ημερίδα.

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ