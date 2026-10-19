Με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια ανακοινώνουμε ότι το σχολείο μας τιμήθηκε με την Εθνική Ετικέτα Ποιότητας eTwinning για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «A Philosophical Journey: Life Skills From Ancient Times to the Present».

Η σημαντική αυτή διάκριση αποτελεί αναγνώριση της δημιουργικότητας, της ενεργού συμμετοχής, της συνεργασίας και της συστηματικής προσπάθειας των μαθητών και των εκπαιδευτικών μας. Παράλληλα, αναδεικνύει την αξία της καινοτόμου διδασκαλίας, της δημιουργικής αξιοποίησης των ψηφιακών τεχνολογιών και της συνεργασίας με σχολεία άλλων ευρωπαϊκών χωρών, ενισχύοντας την εξωστρέφεια και την ευρωπαϊκή διάσταση της σχολικής εκπαίδευσης.

Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους/τις μαθητές/τριες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, καθώς και στον υπεύθυνο εκπαιδευτικό, κ. Μιχαηλίδη Αντώνιο, για την πρωτοβουλία, την καθοδήγηση και την ουσιαστική συμβολή του στον σχεδιασμό και την επιτυχή υλοποίησή του!

Η διάκριση αυτή αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για τη σχολική μας κοινότητα και μας ενθαρρύνει να συνεχίσουμε με τον ίδιο ενθουσιασμό την υλοποίηση δημιουργικών και καινοτόμων εκπαιδευτικών δράσεων.

Από το ΓΕΛ Νεάπολης