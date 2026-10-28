Η 28η Οκτωβρίου αποτελεί ημέρα εθνικής υπερηφάνειας, ιστορικής μνήμης και βαθιάς συγκίνησης για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα.

86 χρόνια μετά το ιστορικό «ΟΧΙ» του 1940, τιμούμε τους ανθρώπους που με θάρρος, αυταπάρνηση και πίστη στα ιδανικά τους στάθηκαν απέναντι στον φασισμό και τον ολοκληρωτισμό, υπερασπιζόμενοι την ελευθερία, την ανεξαρτησία και την αξιοπρέπεια της πατρίδας μας.

Το έπος του 1940 μάς υπενθυμίζει ότι η δύναμη ενός λαού δεν μετριέται μόνο με τα μέσα που διαθέτει, αλλά κυρίως με την ενότητά του, την αποφασιστικότητά του και την προσήλωσή του στις αξίες που τον ενώνουν.

Σήμερα, σε μια εποχή γεμάτη προκλήσεις και αβεβαιότητα, το μήνυμα της 28ης Οκτωβρίου παραμένει περισσότερο επίκαιρο από ποτέ. Μας καλεί να διαφυλάττουμε τη δημοκρατία, να υπερασπιζόμαστε την ειρήνη, να στεκόμαστε απέναντι σε κάθε μορφή αδικίας και να εργαζόμαστε συλλογικά για μια κοινωνία με συνοχή, αλληλεγγύη και προοπτική.

Για εμάς, στο Λασίθι, έναν τόπο με βαθιές ιστορικές ρίζες και σημαντική προσφορά στους εθνικούς αγώνες, η διατήρηση της ιστορικής μνήμης αποτελεί χρέος απέναντι στις προηγούμενες αλλά και στις επόμενες γενιές.

Ιδιαίτερα προς τους νέους και τις νέες μας, οφείλουμε να μεταδώσουμε όχι μόνο τη γνώση της ιστορίας, αλλά και την πεποίθηση ότι τίποτα από όσα σήμερα θεωρούμε αυτονόητα δεν κατακτήθηκε χωρίς αγώνες και θυσίες.

Ας αποτελέσει η φετινή επέτειος αφορμή να αντλήσουμε δύναμη από το παρελθόν και να προχωρήσουμε με ενότητα, υπευθυνότητα και αισιοδοξία προς το μέλλον.

Με σεβασμό και ευγνωμοσύνη, τιμούμε όσους αγωνίστηκαν για να ζούμε σήμερα ελεύθεροι.

Χρόνια πολλά στο Λασίθι μας!

Χρόνια πολλά στην Ελλάδα μας!

Γιάννης Ανδρουλάκης

Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου