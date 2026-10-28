Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών θα επισκεφθεί αύριο, Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026 την Κρήτη.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

• 12:30 μ.μ: Επίσκεψη στο έργο του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης στο τμήμα Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος, όπου θα γίνουν δηλώσεις στον Τύπο στις Λίμνες.