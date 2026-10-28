Μήνυμα Δημάρχου Αγίου Νικολάου Μανώλη Μενεγάκη για την Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου:

Η 28η Οκτωβρίου είναι ημέρα μνήμης, τιμής και υπερηφάνειας. Τιμούμε εκείνους που πριν από 86 χρόνια ύψωσαν το ανάστημά τους και είπαν το μεγάλο «ΟΧΙ». Με πίστη, θάρρος και αυταπάρνηση οι ήρωες εκείνοι πολέμησαν και ακόμη κι αν πολλοί δεν γύρισαν ποτέ πίσω χάραξαν για πάντα τον δρόμο της δικής μας ελευθερίας.

Η 28η Οκτωβρίου 1940 αποτελεί ημερομηνία-σταθμό για την Πατρίδα μας αλλά και για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Είναι η μέρα που ξεκίνησε το «Έπος του ’40» ένα έπος που δημιούργησαν απλοί άνθρωποι με βαθιά αγάπη για τον τόπο τους. Νέοι που ανδρώθηκαν με υψηλά ιδανικά, γαλουχήθηκαν με πίστη και φιλοπατρία.

Όπως εύστοχα έγραψε ο Κωστής Παλαμάς: «Η μεγαλοσύνη των λαών δεν μετριέται με το στρέμμα, με της καρδιάς το πύρωμα μετριέται και το αίμα». Το απόφθεγμα αυτό αναδεικνύει ότι η πραγματική αξία και η δύναμη ενός έθνους δεν εξαρτώνται από την εδαφική του έκταση, αλλά από το πάθος της ψυχής του, τη γενναιότητα και τις θυσίες των ανθρώπων του.

Η επέτειος αυτή διδάσκει κάτι πολύ σημαντικό σε εμάς τους σημερινούς Έλληνες. Μας παροτρύνει να είμαστε ενωμένοι, υπεύθυνοι και διορατικοί. Εμείς είμαστε οι διαμορφωτές του μέλλοντος μας και του αύριο των παιδιών μας. Η γνώση του παρελθόντος και η ιστορική μας συνείδηση αποτελούν τον ασφαλέστερο οδηγό για την πορεία της χώρας μας.

Σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, έχουμε χρέος να διαφυλάξουμε τις παρακαταθήκες της Γενιάς του 1940. Σε μια κρίσιμη διεθνή συγκυρία, οφείλουμε να προχωρήσουμε με εθνική ομοψυχία, εγρήγορση, αλληλεγγύη και ακατάβλητη θέληση ώστε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τις πολυμέτωπες προκλήσεις του παρόντος.

Ας θυμηθούμε τα λόγια του Οδυσσέα Ελύτη για το αθάνατο έπος του ’40. «Είδα στο πρόσωπο των στρατιωτών μου τη λάμψη που είναι ικανός ο Ελληνισμός να αποδώσει όταν πιστεύει στο δίκιο του». Με αυτή τη λάμψη και αυτή την πίστη οφείλουμε να συνεχίσουμε.

Χρόνια Πολλά Ελλάδα!