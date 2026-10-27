Σε 78.000 ευρώ έχει κοστολογήσει η δημοτική αρχή την υλοποίηση της πρότασης που έχει διαμορφώσει και σκοπεύει να καταθέσει, διεκδικώντας την επιλογή του Δήμου Αγίου Νικολάου ως Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2027, με κρατική επιχορήγηση 80.000 ευρώ. Η Γενική Γραμματέας του Δήμου παρουσίασε, για λογαριασμό του απόντος αντιδημάρχου Νεολαίας Στ. Ατσαλάκη, αναλυτικά το σχέδιο της πρότασης το οποίο ο Δήμος θα καταθέσει μέχρι 30 Οκτωβρίου στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

«Κοινός στόχος όλων είναι η νεολαία μας να θέλει να μείνει στον τόπο μας, να εκφραστεί εδώ και αν επιλέξει να ανοίξει τα φτερά της για αλλού, να θέλει να επιστρέψει πάλι εδώ και να βρίσκει λόγους από τη μικρή μέχρι τη μεγαλύτερη ηλικία, να θέλει να ζήσει και να δημιουργεί εδώ», είπε ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μαν. Μενεγάκης.

Ο κ. Μενεγάκης μίλησε για καινοτομίες που εισάγει η πρόταση του Δήμου, όπως η επιλογή από τη νέα γενιά του Αγίου Νικολάου μιας δικής τους πρότασης για ένα «πρότζεκτ» την οποία ο Δήμος θα υλοποιήσει στη συνέχεια με τη διάθεση κονδυλίου της τάξης των 25.000 ευρώ το οποίο προβλέπει. Ο σχεδιασμός του Δήμου λαμβάνει υπ’ όψιν τις ανάγκες της νεολαίας σε όλες τις πτυχές και εκφάνσεις της δημοτικής δράσης, τονίζοντας ότι το «σφρίγος» της τοπικής κοινωνίας βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην παρουσία και συμμετοχή της νεολαίας στα τοπικά δρώμενα.

Ο Δήμαρχος τόνισε ότι σκοπός είναι εκπρόσωποι της νεολαίας να συμμετέχουν και στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και σε κάθε περίπτωση να τους παραχωρηθεί χώρος για μεγαλύτερη έκφραση.

«Γερασμένη πόλη»

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Θωμάς Χαριτάκης ανέφερε ότι υπάρχει γενικότερη απογοήτευση και «γκρίνια» ότι η ο Αγιος Νικόλαος είναι μια γηρασμένη πόλη, ότι δεν έχει χώρους άθλησης, ότι δεν υπάρχει διασκέδαση και επικρατεί γενικότερη απογοήτευση γιατί οι νέοι μας φεύγουν και δεν επιστρέφουν. Αυτό, όμως, θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στο μέλλον, γι’ αυτό είναι χρέος όλων να λειτουργήσουμε προς την κατεύθυνση αντιστροφής των παραγόντων που γεννούν όλα αυτά τα συμπτώματα, είπε ο κ. Χαριτάκης υπερψηφίζοντας την πρόταση της πλειοψηφίας. Συγχρόνως άσκησε κριτική, λέγοντας ότι για τη νεολαία θα μπορούσαν να είχαν γίνει περισσότερα πράγματα και διερωτήθη γιατί το Δ.Σ. Νέων Αγίου Νικολάου που συστάθηκε από το 2024, δεν έχει λειτουργήσει μέχρι σήμερα, ενώ θα μπορούσαν οι νέοι να καταθέσουν φρέσκιες ιδέες και προτάσεις για τον τόπο…

Η εκπρόσωπος της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Δέσπω Καρνιαδάκη χαρακτήρισε ως θετική τη διεκδίκηση του τίτλου Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2027, αλλά δεν θα πρέπει να σταθούμε μόνο σε αυτό για λόγους εντυπωσιασμού αλλά να γίνουν και κινήσεις ουσίας, με πρώτο την ενεργοποίηση του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων, είπε.

Αναφερόμενη στο πλάνο της πρότασης του Δήμου, είπε ότι ανακυκλώνει παλιές δράσεις από το 2024, δεν δημιουργεί κάτι νεώτερο ή πρωτότυπο. Συγκρίνοντας αντίστοιχες προτάσεις άλλων δήμων που διεκδικούν τον τίτλο αυτό από το υπουργείο, σχολίασε ότι έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά και πολύ πιο έγκαιρα από το Δήμο Αγίου Νικολάου. Και η κ. Καρνιαδάκη υπερψήφισε την πρόταση της δημοτικής αρχής ευχόμενη να κερδίσει ο Δήμος μας.

Ο εκπρόσωπος της Λαϊκής Συσπείρωσης Γ. Φιλιππάκης είπε ότι έχομε πόλη που της έχει κόψει τη διασκέδαση, που στέλνει τους νέους της για ύπνο 11 μ.μ., που μορφώνει τους μαθητές σε κοντέινερ, που δεν έχει υποδομές Πολιτισμού, που δεν παρέχει σίτιση και στέγαση στους ελάχιστους φοιτητές που φοιτούν σε υποβαθμισμένες σχολές κλπ. Χαρακτήρισε την πρόταση για την Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2027 ως «φρου φρού κι αρώματα»… Αξίζει να ζεις σ’ αυτή την πόλη για την υποδομή που μας προσφέρει άπλετα η φύση και το φαινόμενο του Τουρισμού που προσφέρει μια καλύτερη οικονομική συνθήκη, αλλά στην πραγματικότητα, εμείς δε βοηθάμε τη νεολαία. Ποια «τρύπα» θα κληθούν οι νέοι από το Δημοτικό Συμβούλιο να κλείσουν με τα 25.000 ευρώ που θα τους δώσει ο Δήμος, διερωτήθηκε. Ο κ. Φιλιππάκης ψήφισε «παρών».

Απαντώντας στο θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων, η αντιδήμαρχος Πολιτισμού Γεωργία Πολυχρονάκη, απαντώντας στην κριτική της μειοψηφίας εξήγησε ότι η ενεργοποίησή του σκόνταψε στην ασάφεια του θεσμικού πλαισίου, όταν ζήτησαν σχετικές οδηγίες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Τώρα, πάλι, μετά την προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου, έχει δοθεί το πράσινο φως στους Δήμους που έχουν αιτηθεί τη δημιουργία αυτού του θεσμού.

Η εισήγηση

Στο πλαίσιο της υποψηφιότητας του Δήμου Αγίου Νικολάου για την «Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2027», σύμφωνα με την υπ’ αρ. 14138/22.06.2026 απόφαση της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας o Δήμος Αγίου Νικολάου διαμόρφωσε το παρακάτω πρόγραμμα και το χρονοδιάγραμμα δράσεων για το έτος 2027. Το πρόγραμμα αφορά νέους 15 έως 29 ετών, καλύπτει όλη τη διάρκεια του έτους και μεταφράζει σε συγκεκριμένες δράσεις το όραμα του Δήμου για τη νεολαία.

Το πρόγραμμα στηρίζεται σε όσα έχει θέσει σε κίνηση η Δημοτική Αρχή από το 2024: την απόφαση για τη δημιουργία Δημοτικού Συμβουλίου Νέων, το Summer School Επιχειρηματικότητας με το ΕΛΜΕΠΑ, τη συμμετοχή στο ευρωπαϊκό έργο Edu4Climate και τα Μνημόνια Συνεργασίας με το JA Greece και τον ΣΕΓΑΣ. Στόχος είναι αυτές οι πρωτοβουλίες να ενταχθούν σε ένα ενιαίο, συνεκτικό πρόγραμμα με σταθερή χρηματοδότηση.

Κεντρικό στοιχείο του προγράμματος είναι ότι οι νέοι δεν είναι μόνο αποδέκτες αλλά συν-σχεδιαστές των δράσεων. Αυτό εξασφαλίζεται μέσω του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων (Μητρώο, Συνέλευση, Συμβούλιο), που ξεκινά τον Οκτώβριο 2026 σε συνεργασία με τα 15μελή Μαθητικά Συμβούλια των Γυμνασίων και Λυκείων και με φοιτητές του ΕΛΜΕΠΑ, και μέσω του Προϋπολογισμού Νέων ύψους 25.000 €, για τη διάθεση του οποίου προτείνουν, ψηφίζουν και συμμετέχουν στην υλοποίηση οι ίδιοι οι νέοι.

Οι νέοι συμμετέχουν επίσης στον σχεδιασμό του Φεστιβάλ Νεολαίας, στην καμπάνια πρόληψης και στην ενημέρωση των συνομηλίκων τους.

Οι δράσεις οργανώνονται σε πέντε άξονες:

Συμμετοχή και Συναπόφαση (Δημοτικό Συμβούλιο Νέων) Υγεία, Αθλητισμός και Συμπερίληψη (καμπάνια πρόληψης κατά των καταχρήσεων με πρωταθλητές του ΣΕΓΑΣ ως πρεσβευτές) Δράσεις άθλησης, προσαρμοσμένος αθλητισμός Δημιουργία και Επιχειρηματικότητα (Φεστιβάλ Νεολαίας, προγράμματα επιχειρηματικότητας JA Greece στα σχολεία) Περιβάλλον και Ευρωπαϊκή Διάσταση (εθελοντικές περιβαλλοντικές δράσεις, Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Νεολαίας, Erasmus+ και ευρωπαϊκά δίκτυα)

Οριζόντιες Δράσεις (ηλεκτρονική ενημέρωση και συμμετοχή, αξιολόγηση και απολογισμός).

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους νέους του Δήμου, στην πόλη και στις δημοτικές κοινότητες, με ιδιαίτερη μέριμνα για νέους με αναπηρία, νέους ευάλωτων ομάδων και νέους των ορεινών και απομακρυσμένων χωριών. Υλοποιείται με ίδιους πόρους του Δήμου ενδεικτικού ύψους 78.000 € ετησίως, με τη συνεργασία σχολείων, ΕΛΜΕΠΑ, JA Greece, ΣΕΓΑΣ, φορέων πρόληψης και τοπικών συλλόγων.

Το ίδιο χρονοδιάγραμμα θα εφαρμοστεί αυτούσιο και κατά το έτος 2028, ώστε οι δράσεις να εδραιωθούν ως μόνιμοι θεσμοί του Δήμου. Το περιεχόμενο των έργων του Προϋπολογισμού Νέων και του Φεστιβάλ Νεολαίας θα επικαιροποιείται κάθε χρόνο από το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων, με βάση την ενδιάμεση αξιολόγηση και τον ετήσιο απολογισμό.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ