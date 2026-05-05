Με ιδιαίτερη περηφάνια και χαρά συγχαίρουμε τη μαθήτρια του σχολείου μας, Παλαιολογοπούλου Ευαγγελία, για τη σπουδαία της διάκριση στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Taekwon-Do ITF 2026 που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης.



Η Ευαγγελία κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία Τουλ 2 Νταν Νεανίδων, συμβάλλοντας σημαντικά στη μεγάλη επιτυχία της Εθνικής μας ομάδας, η οποία κατέλαβε τη 2η θέση στη συνολική κατάταξη με εντυπωσιακή συγκομιδή μεταλλίων.



Η επιτυχία αυτή αποτελεί αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς, αφοσίωσης και αγάπης για τον αθλητισμό και μας γεμίζει ελπίδα και αισιοδοξία για το μέλλον.



Ευαγγελία, σου ευχόμαστε ολόψυχα ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες στο μέλλον! Μας κάνεις όλους υπερήφανους!

Γυμνάσιο Νεάπολης Λασιθίου