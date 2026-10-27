Την Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2026 ο Ορειβατικός Σύλλογος Αγίου Νικολάου θα πραγματοποιήσει κυκλική πεζοπορία στην περιοχή της Μιλάτου. Συγκεκριμένα θα ξεκινήσουμε από τη Μίλατο και με σηματοδοτημένο μονοπάτι θα κατευθυνθούμε στο ομώνυμο σπήλαιο. Μετά ακολουθώντας τον δρόμο πάμε Κουνάλι όπου θα επισκεφτούμε και το λαογραφικό μουσείο του Νίσπητα και συνεχίζουμε για Τσαμπί. Κατηφορίζουμε αρχικά με αγροτικό δρόμο και μετά με ελεύθερη κατάβαση και βρίσκουμε το μονοπάτι που θα μας φέρει στον Άγιο Κωνσταντίνο και το σπήλαιο που υπάρχει εκεί. Συνεχίζουμε παραλιακά μέχρι την αφετηρία.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΟΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ: 5 ώρες

ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ: 1

ΑΠΟΣΤΑΣΗ: περίπου 10 χλμ

ΑΡΧΗΓΟΣ: Χάρης Σιαμπάνης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Γιάννης Πάγκαλος (τηλ. 28410-28173, ώρες καταστημάτων.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: από Άγιο Νικόλαο (Κ.Καραμανλή 23, S/M) με ΙΧ την Κυριακή το πρωί στις 8:00. Παρακαλείσθε να δώσετε 10€ στον οδηγό.

Περισσότερες πληροφορίες, φωτογραφίες και βίντεο από παλιότερη πεζοπορία της ομάδας, όροι συμμετοχής, εξοπλισμός στο blog του Συλλόγου: https://orsian.blogspot.com/p/blog-page_27.html