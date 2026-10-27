Αυξημένη είναι αυτή την περίοδο η πίεση στην Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, με την πληρότητα να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, την κυκλοφορία του κορωνοϊού και άλλων αναπνευστικών λοιμώξεων να είναι έντονη και τα γνωστά προβλήματα υποστελέχωσης να εξακολουθούν να δυσχεραίνουν την καθημερινή λειτουργία του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Η κατάσταση επιβαρύνεται δε ακόμη περισσότερο μετά τα μέσα κάθε μήνα, όταν η αδυναμία συνέχισης της κανονικής λειτουργίας της Παθολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Ιεράπετρας οδηγεί επιπλέον ασθενείς προς τον Άγιο Νικόλαο. Την εικόνα αυτή περιέγραψε μιλώντας στην ΑΝΑΤΟΛΗ ο Παθολόγος του ΓΝΑΝ και πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Λασιθίου (ΕΝΙΛ) κ. Κώστας Καραταράκης, επισημαίνοντας ότι, παρά τα πολλά περιστατικά COVID-19 που καταγράφονται, μέχρι στιγμής δεν παρατηρούνται βαριές νοσήσεις από τον συγκεκριμένο ιό.

Όπως ανέφερε, η Παθολογική Κλινική του ΓΝΑΝ δέχεται μεγαλύτερη πίεση μετά το πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε μήνα, καθώς η Παθολογική του Νοσοκομείου Ιεράπετρας, που μέχρι τότε απορροφά σημαντικό αριθμό περιστατικών, σταματά να λειτουργεί κανονικά περίπου στις 15-16 του μήνα.

Αποτέλεσμα είναι ασθενείς που διαφορετικά θα νοσηλεύονταν στην Ιεράπετρα να κατευθύνονται προς το Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, αυξάνοντας τον αριθμό των εισαγωγών και τον φόρτο εργασίας μιας ήδη επιβαρυμένης κλινικής. «Είμαστε σχεδόν γεμάτοι», ανέφερε σχετικά ο κ. Καραταράκης, διευκρινίζοντας ότι τα προβλήματα στελέχωσης παραμένουν και ότι οι γιατροί συνεχίζουν να καλούνται να διαχειριστούν αυξημένες ανάγκες με το ίδιο προσωπικό.

«Έχουμε θέματα στελέχωσης. Παραμένουν τα προβλήματα. Την παλεύουμε όσο μπορούμε», σημείωσε, αποτυπώνοντας τη δύσκολη καθημερινότητα των υγειονομικών.

«Έχουμε πολύ COVID αυτή την περίοδο»

Ο πρόεδρος της ΕΝΙΛ έκανε αναφορά και στην αυξημένη κυκλοφορία του κορωνοϊού αυτή την χρονική περίοδο, τονίζοντας ότι τα περιστατικά είναι αρκετά, χωρίς ωστόσο να παρουσιάζουν, στην πλειονότητά τους, ανησυχητική κλινική εικόνα. «Έχουμε πολύ COVID αυτή την περίοδο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι τα περιστατικά εμφανίζουν γενικά ήπια πορεία και ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί βαριές νοσήσεις εξαιτίας του κορωνοϊού στην Παθολογική Κλινική, ακόμη και μεταξύ ασθενών με επιβαρυμένο ιστορικό.

Όπως εξήγησε, αρκετοί ασθενείς εμφανίζουν συμπτώματα που παραπέμπουν σε κοινό κρυολόγημα και πολλές φορές, χωρίς τη διενέργεια τεστ, δεν θα ήταν δυνατόν να διαπιστωθεί ότι πρόκειται για COVID-19.

Παράλληλα, κυκλοφορούν και άλλες αναπνευστικές ιώσεις, οι οποίες προκαλούν αντίστοιχη συμπτωματολογία. Στο νοσοκομείο υπάρχει δυνατότητα διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό, αναπνευστικό συγκυτιακό ιό (RSV) και γρίπη τύπου Α και Β, ενώ για άλλους ιούς, όπως ρινοϊούς και αδενοϊούς, συνήθως δεν απαιτείται ειδική ταυτοποίηση, καθώς δεν υπάρχει αντίστοιχη ειδική θεραπεία.

Σύσταση για αντιγριπικό εμβολιασμό

Με δεδομένη την είσοδο στην περίοδο αυξημένης κυκλοφορίας των εποχικών λοιμώξεων, ο κ. Καραταράκης συνέστησε στους πολίτες να προχωρήσουν έγκαιρα στον αντιγριπικό εμβολιασμό τους, κατά προτίμηση μέχρι τις 15 Νοεμβρίου, ώστε να έχει αναπτυχθεί η απαραίτητη ανοσολογική προστασία πριν από την έξαρση της γρίπης.

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη να αποφεύγονται οι κοινωνικές συναναστροφές από όσους παρουσιάζουν συμπτώματα ίωσης.

Όπως ανέφερε, όσοι έχουν κρυολόγημα, δέκατα, καταρροή ή άλλα συμπτώματα αναπνευστικής λοίμωξης καλό είναι να περιορίζουν τις στενές επαφές τους μέχρι να βελτιωθεί η κατάστασή τους, συμβάλλοντας έτσι στον περιορισμό της διασποράς.

«Να αποφεύγεται η άσκοπη προσέλευση στα Επείγοντα»

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Καραταράκης στην ανάγκη αποφυγής της άσκοπης προσέλευσης στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του ΓΝΑΝ, επισημαίνοντας ότι αρκετοί πολίτες καταφεύγουν στο Νοσοκομείο ακόμη και για ήπια συμπτώματα κοινού κρυολογήματος.

Έφερε ως παράδειγμα νέους ηλικίας 20-25 ετών που προσέρχονται, όπως είπε, στα Επείγοντα με έναν ελαφρύ βήχα λίγων ημερών και χωρίς άλλη σοβαρή ενόχληση, τονίζοντας ότι τέτοια περιστατικά, εφόσον δεν εμφανίζουν ανησυχητικά συμπτώματα, μπορούν να αντιμετωπίζονται αρχικά στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

«Η επιβάρυνση των Επειγόντων με μη επείγοντα περιστατικά», όπως επεσήμανε, «δυσχεραίνει την εξυπηρέτηση ασθενών που αντιμετωπίζουν σοβαρότερα προβλήματα και έχουν πραγματική ανάγκη άμεσης νοσοκομειακής φροντίδας».

Το έλλειμμα στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Στο πλαίσιο αυτό, αναδεικνύεται εκ νέου και ένα ευρύτερο, διαχρονικό πρόβλημα, που αφορά στην ανάγκη ουσιαστικής ανάπτυξης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Μια οργανωμένη δομή πρωτοβάθμιας περίθαλψης, με επαρκή στελέχωση και δυνατότητα κάλυψης των καθημερινών αναγκών του πληθυσμού, θα μπορούσε, σύμφωνα και με τον κ. Καραταράκη, να αποσυμφορήσει σημαντικά το νοσοκομείο από περιστατικά που δεν χρειάζονται εξειδικευμένη νοσοκομειακή αντιμετώπιση.

Στη συζήτηση έγινε αναφορά και στην Τοπική Μονάδα Υγείας (ΤΟΜΥ) του Αγίου Νικολάου, η οποία λειτουργεί στην περιοχή της Άμμου.

Παρότι η συγκεκριμένη δομή παρέχει, όπως αναφέρει σχετικά ο πρόεδρος της ΕΝΙΛ, βασικές υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας, παραμένει το ευρύτερο ζήτημα της κάλυψης των πραγματικών αναγκών του πληθυσμού από ένα επαρκώς αναπτυγμένο δίκτυο υπηρεσιών υγείας εκτός νοσοκομείου.

Ο κ. Καραταράκης αναγνώρισε ότι το συγκεκριμένο πεδίο έχει μείνει πίσω, παρά το γεγονός ότι η ανάγκη ενίσχυσής του έχει επισημανθεί επανειλημμένα.

ΝΙΚΟΣ ΣΓΟΥΡΟΣ