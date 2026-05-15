Ιδανικά ολοκληρώθηκε μία ακόμη σημαντική διοργάνωση για την αγωνιστική αναρρίχηση στην Κρήτη, καθώς ο ΑΟΣ Τάλως διοργάνωσε με επιτυχία τον «3ο Διασυλλογικό Αγώνα Αγωνιστικής Αναρρίχησης», ο οποίος πραγματοποιήθηκε στο Γυμναστήριο Athlesis, στον Άγιο Νικόλαο.

Όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ του Μανόλη Μαρκάκη στην έντυπη έκδοση της ΑΝΑΤΟΛΗΣ, η διοργάνωση διεξήχθη με την έγκριση της Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας – Αναρρίχησης και συγκέντρωσε το ενδιαφέρον αθλητών και συλλόγων από ολόκληρη την Κρήτη, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή ανάπτυξη που γνωρίζει το άθλημα τα τελευταία χρόνια στο νησί.

Στον αγώνα συμμετείχαν περισσότεροι από 70 αθλητές και αθλήτριες, όλοι με επίσημο δελτίο, εκπροσωπώντας σωματεία και συλλόγους της Κρήτης σε όλες τις ηλικιακές και αγωνιστικές κατηγορίες. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις δυνατότητές τους, να συναγωνιστούν σε υψηλό επίπεδο και να απολαύσουν μία άρτια οργανωμένη αθλητική εμπειρία.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα κύλησε ομαλά, με έντονο συναγωνισμό, δυνατές προσπάθειες και πολύ καλό κλίμα, τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικού χώρου, αναδεικνύοντας το υψηλό επίπεδο της διοργάνωσης.

Άρτια οργάνωση, θετικές εμπειρίες και πολύτιμα οφέλη

Οι άνθρωποι του ΑΟΣ Τάλως, έχοντας σημαντική εμπειρία διοργάνωση αγώνων στο άθλημα της αναρρίχησης, φρόντισαν ώστε όλα να κυλήσουν βάσει προγραμματισμού και με απόλυτη ασφάλεια για τους συμμετέχοντες.

Σημαντική ήταν και η συμβολή των συνδιοργανωτών, του Δήμου Αγίου Νικολάου και της Περιφέρεια Κρήτης, οι οποίοι στηρίζουν διαχρονικά δράσεις που προβάλλουν τον αθλητισμό και ενισχύουν την προσπάθεια ανάδειξης του Αγίου Νικολάου ως σημείου αναφοράς για την αναρρίχηση στην Κρήτη.

Ιδιαίτερα θετικά ήταν τα συμπεράσματα και για τους αθλητές και τις αθλήτριες του ΑΟΣ Τάλως, οι οποίοι είχαν πολύ καλή παρουσία στους αγώνες, παρουσιάζοντας αγωνιστικότητα, προσπάθεια και βελτίωση.

Παράλληλα, οι νεαρότεροι σε ηλικία συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συναγωνιστούν παιδιά από άλλα σωματεία, να αποκτήσουν πολύτιμες εμπειρίες και να συνεχίσουν την αγωνιστική τους εξέλιξη μέσα από μία διοργάνωση υψηλού επιπέδου, που ανέδειξε για ακόμη μία φορά τη δυναμική της αναρρίχησης στην Κρήτη.