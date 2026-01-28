Με ιδιαίτερη πνευματική χαρά και βαθιά συγκίνηση πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο Μητροπολιτικό Μέγαρο της Ιεράς Μητροπόλεως Πέτρας και Χερρονήσου η υποδοχή για την παμψηφεί εκλογή του Θεοφιλεστάτου Εψηφισμένου Μητροπολίτου Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Τίτου.

Ο χώρος έχει κατακλυστεί από πλήθος Ιερέων, Μοναστικών Αδελφοτήτων και ευσεβών πιστών, οι οποίοι προσέρχονται αδιάκοπα για να εκφράσουν από κοντά τις θερμές ευχές, την αγάπη και τον σεβασμό τους προς το πρόσωπο του νέου Μητροπολίτη. Η ατμόσφαιρα είναι έντονα φορτισμένη πνευματικά, με εμφανή τα συναισθήματα χαράς, ενότητας και δοξολογίας προς τον Θεό.

Ο Θεοφιλέστατος κ. Τίτος δέχεται με συγκίνηση τις ευχές του λαού και του Ιερού Κλήρου, ανταποδίδοντας με λόγους ταπεινούς και γεμάτους ευγνωμοσύνη, ζητώντας τις προσευχές όλων για τη νέα και ιδιαίτερα ευθύνη αρχιερατική του διακονία.

Η μαζική παρουσία του κόσμου αποτελεί ζωντανή μαρτυρία της αγάπης και της εκτίμησης προς το πρόσωπό του, σηματοδοτώντας με τον πιο ουσιαστικό τρόπο την έναρξη μιας νέας ποιμαντικής πορείας για την Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου.