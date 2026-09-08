Ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει να είναι οι πολίτες, καθώς σύμφωνα με επίσημες πληροφορίες, ο αριθμός 6972 55 16 86 πραγματοποιεί τηλεφωνικές κλήσεις και σε κατοίκους του Αγίου Νικολάου, με τον καλούντα να παρουσιάζεται ψευδώς ως εκπρόσωπος της Αστυνομίας.

Όπως προκύπτει από τις σχετικές επίσημες ενημερώσεις, κατά τη διάρκεια των κλήσεων γίνεται αναφορά σε υποτιθέμενο πρόβλημα που αφορά την ταυτότητα του πολίτη και στη συνέχεια ζητούνται προσωπικά στοιχεία, με πρόσχημα τη διαδικασία ταυτοποίησης.

Οι πολίτες καλούνται να μην αποκαλύπτουν τηλεφωνικά προσωπικά δεδομένα, στοιχεία ταυτότητας, κωδικούς, στοιχεία πρόσβασης ή οποιαδήποτε άλλη ευαίσθητη πληροφορία, ιδιαίτερα όταν η επικοινωνία δεν έχει προηγηθεί με δική τους πρωτοβουλία.

Σε περίπτωση που δεχθούν αντίστοιχη κλήση, θα πρέπει να την τερματίσουν χωρίς να δώσουν κανένα προσωπικό στοιχείο.

Στη συνέχεια, καλό είναι να επικοινωνήσουν οι ίδιοι, χρησιμοποιώντας το δικό τους τηλέφωνο, με την Αστυνομία και ειδικότερα με το αρμόδιο Γραφείο Ταυτοτήτων, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν πράγματι υπάρχει οποιοδήποτε ζήτημα και να λάβουν την απαραίτητη ενημέρωση.

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ