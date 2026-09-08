Ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων του Γυμνασίου Νεάπολης Λασιθίου σας προσκαλούν στον Αγιασμό για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2026–2027, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 9:00 π.μ. στον χώρο του σχολείου.

Μετά την ολοκλήρωση του Αγιασμού, οι μαθητές και οι μαθήτριες θα παραλάβουν τα σχολικά τους βιβλία.

Σας ευχόμαστε μια όμορφη, δημιουργική και γεμάτη επιτυχίες σχολική χρονιά!

Ο Διευθυντής

και ο Σύλλογος Διδασκόντων

του Γυμνασίου Νεάπολης Λασιθίου