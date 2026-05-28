Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας θα ισχύσει στον ΒΟΑΚ το Σάββατο 06/06/2026 από τις 09:00 έως τις 17:00, στην περιοχή της γέφυρας Ξεροπόταμου. Η διακοπή κρίνεται απαραίτητη λόγω έκτακτων γεωτεχνικών συνθηκών και εργασιών απομάκρυνσης επικίνδυνων βραχωδών όγκων.

Από την εταιρεία ΑΚΤΟΡ εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι εξαιτίας έκτακτων γεωτεχνικών συνθηκών στην περιοχή εκτέλεσης ορυγματικών εργασιών, στην Χ.Θ. 8+300 του έργου και συγκεκριμένα στην περιοχή της γέφυρας Ξεροπόταμου, θα πραγματοποιηθεί διακοπή της κυκλοφορίας στον υφιστάμενο ΒΟΑΚ το Σάββατο 06/06/2026 από τις 09.00 π.μ. – 17.00 μ.μ. για την απομάκρυνση επισφαλών βραχωδών όγκων. Σ’ αυτό το διάστημα, η κίνηση των μικρών οχημάτων, θα πραγματοποιηθεί ως ακολούθως:

Για μικρά οχήματα και λεωφορεία που κινούνται από Νεάπολη προς Άγιο Νικόλαο η κίνηση θα πραγματοποιείται μέσω της διαδρομής Παλαιά Εθνική Οδός – Λακώνια – Κόμβος Κριτσάς – Αγ. Νικόλαος. Για μικρά οχήματα και λεωφορεία που κινούνται από Aγιο Νικόλαο προς Νεάπολη η κίνηση θα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού. Η κίνηση βαρέων οχημάτων θα συνεχίσει να πραγματοποιείται μέσω του υφιστάμενου ΒΟΑΚ με περιοδική διακοπή των εργασιών και άνοιγμα του δρόμου μέσα στη μέρα.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση σας και τη συνεργασία σας.