Με ευχές για μια καλή και παραγωγική νέα σχολική χρονιά τελέστηκαν το πρωί οι καθιερωμένοι Αγιασμοί στο ανακαινισμένο από το πρόγραμμα «Μαριέτα Γιαννάκου» σχολικό συγκρότημα του 2ου και του 3ου Γυμνασίων Αγίου Νικολάου, καθώς και στο συγκρότημα που στεγάζονται το 1ο και το 2ο ΓΕΛ Αγίου Νικολάου.

Στους Αγιασμούς παρέστησαν, ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Βουλευτής Γιάννης Πλακιωτάκης, οι Αντιδήμαρχοι Στ. Ατσαλάκης, Γ. Μπελούκας, Αντ. Μαυρής, Γ. Ξένος και δημοτικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι των Συλλόγων και της Ενωσης Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Αγίου Νικολάου, οι διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων.