Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Σητείας «Ο Μύσων» προχωρά σε μια πρώτη αποτίμηση της κατάστασης που διαμορφώνεται στις σχολικές μονάδες του Δήμου Σητείας, καταγράφοντας τόσο θετικά βήματα, τα οποία αποτελούν αποτέλεσμα και των διαχρονικών διεκδικήσεων της εκπαιδευτικής κοινότητας, όσο και κρίσιμες εκκρεμότητες που απαιτούν άμεσες παρεμβάσεις από την Πολιτεία και τις αρμόδιες υπηρεσίες.

1. Θετικές Εξελίξεις – Καλύτερη αρχική εικόνα

Υπάρχει ικανοποιητική κάλυψη λειτουργικών κενών σε Δασκάλους και Νηπιαγωγούς και ικανοποιητική στελέχωση στις ειδικότητες, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό για την ομαλή έναρξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Τοποθετήθηκαν μόνιμοι εκπαιδευτικοί σε 3 από τα 4 Ολοήμερα Δημοτικά σχολεία της πόλης, βελτιώνοντας τη λειτουργία τους και μειώνοντας τις μετακινήσεις εκπαιδευτικών.

Θετικά αξιολογούμε τη διχοτόμηση τμημάτων στα Νηπιαγωγεία, καθώς και τη λειτουργία επιπλέον τμημάτων στο Ολοήμερο Πρόγραμμά τους. Πρόκειται για σημαντικές παρεμβάσεις που συμβάλλουν στη δημιουργία καλύτερων παιδαγωγικών συνθηκών και στη μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα.

Εξασφαλίστηκε η διατήρηση της λειτουργίας του Νηπιαγωγείου Γούδουρα (ΦΕΚ 3625/19-06-2026). Για τον Σύλλογό μας, η λειτουργία κάθε σχολικής μονάδας στην περιοχή, ιδιαίτερα στις μικρότερες και απομακρυσμένες κοινότητες, αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας και την ισότιμη πρόσβαση όλων των παιδιών στην εκπαίδευση.

Εγκρίθηκε η διχοτόμηση ενός τμήματος στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας, εξέλιξη που βελτιώνει τις συνθήκες διδασκαλίας και μάθησης.

Καταγράφεται σαφώς βελτιωμένη στελέχωση στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Σητείας. Ωστόσο παραμένουν ανάγκες που σχετίζονται με τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές και υποστηρικτικές απαιτήσεις των μαθητών.

2. Εκκρεμότητες & Άμεσες Διεκδικήσεις

Παρά τα θετικά βήματα και την καλή συνεργασία με τη ΔΙΠΕ Λασιθίου, ο Σύλλογός μας επισημαίνει ότι κανένα σχολείο δεν πρέπει να θεωρείται πλήρως στελεχωμένο όταν υπάρχουν εγκεκριμένες εκπαιδευτικές ανάγκες που παραμένουν ακάλυπτες.

Παράλληλη Στήριξη: Απαιτούμε την άμεση κάλυψη όλων των εγκεκριμένων αναγκών, καθώς αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα των μαθητών και όχι «πολυτέλεια».

Απαιτούμε την άμεση κάλυψη όλων των εγκεκριμένων αναγκών, καθώς αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα των μαθητών και όχι «πολυτέλεια». Μείωση μαθητών ανά τμήμα: Ζητούμε τη διχοτόμηση και του δεύτερου πολυπληθούς τμήματος (25 μαθητές) στο 3ο Δημοτικό, καθώς και όλων των τμημάτων στα σχολεία της πόλης της Σητείας τα οποία έχουν μεγάλο αριθμό μαθητών και ταυτόχρονα πολλές περιπτώσεις με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες.

Ζητούμε τη διχοτόμηση και του δεύτερου πολυπληθούς τμήματος (25 μαθητές) στο 3ο Δημοτικό, καθώς και όλων των τμημάτων στα σχολεία της πόλης της Σητείας τα οποία έχουν μεγάλο αριθμό μαθητών και ταυτόχρονα πολλές περιπτώσεις με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες. Ειδικό Σχολείο Σητείας: Διεκδικούμε την πλήρη στελέχωση με όλο το απαραίτητο ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, για την ουσιαστική υποστήριξη μαθητών με πολλαπλές διαγνώσεις. Οι ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών, μεταξύ των οποίων και μαθητών με 5 υφιστάμενες διαγνώσεις/γνωματεύσεις, απαιτούν επαρκή και εξειδικευμένη στελέχωση. Η ειδική αγωγή δεν μπορεί να λειτουργεί με λογικές «ελάχιστης κάλυψης». Χρειάζεται πλήρη στελέχωση, σταθερότητα και εξειδικευμένο προσωπικό.

3. Διαδικασία Διάθεσης Ωρών Ειδικοτήτων

Ο Σύλλογός μας έχει γίνει αποδέκτης πολλών παραπόνων και καταγγελιών από εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η διάθεση και η συμπλήρωση του διδακτικού τους ωραρίου. Θεωρούμε απαραίτητο να επισημάνουμε ότι η διαδικασία αυτή πρέπει να πραγματοποιείται με διαφάνεια, σύμφωνα με κριτήρια και διαδικασίες που ορίζει η κείμενη νομοθεσία ΠΔ 50/96 και 100/97 και 1566/1985 , ισονομία και πλήρη τήρηση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.

Με βάση το σχετικό θεσμικό πλαίσιο και τις διατάξεις που διέπουν τις τοποθετήσεις και τη συμπλήρωση ωραρίου, απαιτείται:

σαφής και έγκαιρη καταγραφή και δημοσιοποίηση των λειτουργικών κενών από την σχολική μονάδα,

διαφανής αποτύπωση των διαθέσιμων ωρών ανά ειδικότητα και σχολική μονάδα,

κατάρτιση των αντίστοιχων πινάκων με τα προβλεπόμενα υπηρεσιακά κριτήρια,

δυνατότητα των εκπαιδευτικών να δηλώνουν τις προτιμήσεις τους,

και τοποθέτηση/διάθεση με αντικειμενικά και γνωστά εκ των προτέρων κριτήρια.

κάλυψη των διαθέσιμων ωρών ειδικότητας του κάθε σχολείου από τον εκπαιδευτικό της ειδικότητας που κατέχει οργανική θέση στο σχολείο.

Η συμπλήρωση του ωραρίου δεν μπορεί να αποτελεί προϊόν προφορικών συνεννοήσεων, προσωπικών επιλογών ή αποφάσεων που λαμβάνονται χωρίς διαφάνεια. Η ισονομία μεταξύ των εκπαιδευτικών αποτελεί βασική αρχή της δημόσιας διοίκησης και οφείλει να εφαρμόζεται απαρέγκλιτα.

Οι σχολικές μονάδες , οι διευθυντές και ο Σύλλογος Διδασκόντων πρέπει να έχει λόγο στην διατύπωση κενών όπως συμβαίνει σε κάθε ΔΙΠΕ αλλά και στη δική μας διαχρονικά εκτός από τη φετινή χρονιά.

Η αξιοποίηση των ωρών που απομένουν μετά τις τοποθετήσεις- διαθέσεις των μόνιμων εκπαιδευτικών γίνεται έπειτα από εισήγηση του ΠΥΣΠΕ αφού λάβει υπόψη τις εισηγήσεις των Σ.Δ.

Οι διαθέσιμες ώρες θα πρέπει να ομαδοποιούνται σε όσο το δυνατόν πιο συμπαγή και λειτουργικά πακέτα, ώστε να εξασφαλίζεται η κάλυψη πραγματικών αναγκών και, όπου είναι δυνατόν, η δημιουργία θέσεων πλήρους ωραρίου για αναπληρωτές. Η Πολιτεία οφείλει να αντιληφθεί ότι οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να καλούνται να εργαστούν με αποσπασματικά ωράρια που δεν τους εξασφαλίζουν ούτε στοιχειώδεις συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης.

4. Ο Σύλλογος μας θα συνεχίσει να διεκδικεί

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Σητείας «Ο Μύσων» χαιρετίζει κάθε θετική εξέλιξη που βελτιώνει την καθημερινότητα των μαθητών και των εκπαιδευτικών.

Ταυτόχρονα, όμως, δεν εφησυχάζουμε. Θα συνεχίσουμε να αναδεικνύουμε κάθε πρόβλημα που αφορά τις σχολικές μονάδες της περιοχής μας και να διεκδικούμε:

πλήρη στελέχωση όλων των σχολείων,

κάλυψη όλων των εγκεκριμένων αναγκών Παράλληλης Στήριξης,

μείωση του αριθμού μαθητών ανά τμήμα,

πλήρη στελέχωση των δομών Ειδικής Αγωγής,

διαφανείς και αντικειμενικές διαδικασίες στις τοποθετήσεις και στη συμπλήρωση ωραρίου,

σεβασμό στα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών,

σταθερό και μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό στα σχολεία,

ίσα μορφωτικά δικαιώματα για όλα τα παιδιά.

Για εμάς, κάθε σχολείο έχει αξία και κάθε παιδί έχει δικαίωμα σε ένα σχολείο που μπορεί πραγματικά να ανταποκριθεί στις ανάγκες του. Με υπευθυνότητα, έγκαιρη ενημέρωση και συλλογική διεκδίκηση συνεχίζουμε να στεκόμαστε δίπλα στους εκπαιδευτικούς, στους μαθητές και στις οικογένειές τους.

Ο αγώνας για ένα δημόσιο, δωρεάν, ποιοτικό και συμπεριληπτικό σχολείο συνεχίζεται!

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας

Αλεξάκης Αλέξανδρος Ζαχαριάδου Αγγέλα