UEFA: Ανακοινώνει στη Θεσσαλονίκη το «άλλο» Champions League

Στη Θεσσαλονίκη, όπου θα συνεδριάσει (15/9) η εκτελεστική επιτροπή της UEFA -πέρα από την ανακοίνωση των εδρών για τους επερχόμενους ευρωπαϊκούς τελικούς- η UEFA θα επικυρώσει αλλαγές στη μορφή διεξαγωγής του Nations League και των προκριματικών φάσεων για τα Παγκόσμια Κύπελλα και τα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα από το 2028 και μετά, βασισμένο στο «ελβετικό σύστημα» (Swiss system) που χρησιμοποιείται στο Champions League.

Κατά συνέπεια, θα δημιουργήσει ένα πρωτάθλημα 36 ομάδων (που θα αποτελείται από τις 36 κορυφαίες ευρωπαϊκές εθνικές ομάδες), στο οποίο κάθε χώρα θα δίνει έξι αγώνες -έναν εντός και έναν εκτός έδρας- απέναντι σε αντιπάλους διαφορετικής δυναμικότητας, οι οποίοι θα καθορίζονται από τα τρία γκρουπ δυναμικότητας της κλήρωσης.

Η ατζέντα της εκετλεστικής επιτροπής:

Διορισμοί διοργανωτών:

– Τελικοί Champions League UEFA 2028 και 2029

– Τελικοί Europa League UEFA 2028 και 2029

– Τελικοί Conference League UEFA 2028 και 2029

– Τελικοί Champions League Γυναικών UEFA 2028 και 2029

– Super Cup UEFA 2027 και 2028

– Τελικοί Champions League Futsal (ποδόσφαιρο σάλας) UEFA 2027

– Κανονισμοί του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος γυναικών UEFA, συμπεριλαμβανομένου του Nations League γυναικών UEFA και των Προκριματικών του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος γυναικών (2027-29)

– Κανονισμοί των αγώνων νέων ανδρών και γυναικών UEFA 2027/28

– Τροποποιήσεις στους κανονισμούς του Nations League UEFA (2026/27) – νέο σύστημα playoffs (για μετάβαση στη νέα αντίληψη που εγκρίθηκε τον Μάιο με τρεις League αντί για τέσσερις).

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