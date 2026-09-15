Δεν είναι όλες οι βροχές ίδιες. Και ειδικά οι πρώτες σταγόνες ύστερα από μήνες ανομβρίας μπορεί να κάνουν τους δρόμους περισσότερο επικίνδυνους απ’ όσο αντιλαμβανόμαστε.

Μετά από ένα παρατεταμένο διάστημα χωρίς βροχοπτώσεις, το οδόστρωμα έχει συγκεντρώσει σκόνη, λάδια, καύσιμα, υπολείμματα από τα ελαστικά των οχημάτων και κάθε είδους κατάλοιπα από την καθημερινή κυκλοφορία. Όταν πάνω σε αυτή την επιφάνεια πέσει η πρώτη βροχή, δημιουργείται ένα λεπτό στρώμα που μειώνει σημαντικά την πρόσφυση των ελαστικών και μπορεί να μετατρέψει την άσφαλτο σε ιδιαίτερα ολισθηρή επιφάνεια.

Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος ακριβώς επειδή οι οδηγοί μπορεί να μην αντιληφθούν άμεσα την αλλαγή των συνθηκών. Ο δρόμος μπορεί να φαίνεται απλώς βρεγμένος, όμως η συμπεριφορά του οχήματος μπορεί να είναι εντελώς διαφορετική.

Η πρώτη και βασικότερη κίνηση είναι η μείωση της ταχύτητας. Δεν χρειάζεται απότομη αντίδραση όταν αρχίσει η βροχή. Αντίθετα, η οδήγηση πρέπει να γίνεται πιο ήπια και προσεκτική, με τον οδηγό να προσαρμόζει την ταχύτητα στις πραγματικές συνθήκες που επικρατούν.

Εξίσου σημαντική είναι η απόσταση ασφαλείας. Σε βρεγμένο οδόστρωμα η απόσταση που απαιτείται για να ακινητοποιηθεί ένα όχημα μπορεί να αυξηθεί σημαντικά. Για τον λόγο αυτό, οι οδηγοί θα πρέπει να αφήνουν περισσότερο χώρο από το προπορευόμενο όχημα και να αποφεύγουν την οδήγηση «κολλητά» στην κυκλοφορία.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στις κινήσεις του οχήματος. Απότομα φρεναρίσματα, απότομες αλλαγές λωρίδας και βίαιες κινήσεις στο τιμόνι μπορούν να προκαλέσουν απώλεια πρόσφυσης και ελέγχου, ειδικά όταν η άσφαλτος είναι ιδιαίτερα ολισθηρή.

Παράλληλα, η αλλαγή του καιρού αποτελεί μια καλή αφορμή για έναν βασικό έλεγχο του οχήματος. Ελαστικά με σωστό πέλμα και πίεση, αποτελεσματικοί υαλοκαθαριστήρες, σωστά φώτα και καλή λειτουργία των φρένων είναι απαραίτητα στοιχεία για ασφαλή μετακίνηση.