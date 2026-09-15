Ενώπιον του ανακριτή βρίσκονται οι δύο γιατροί με το ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Τα νέα στοιχεία από το ψηφιακό ιστορικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης που φωτίζουν λεπτό προς λεπτό όσα προηγήθηκαν του θανάτου του τραγουδιστή διαψεύδουν το ζευγάρι γιατρών.

Συγκεκριμένα, οι χρόνοι έναρξης και διακοπής της διαδικασίας, οι αλλεπάλληλες προειδοποιήσεις του μηχανήματος, αλλά και η στιγμή της κλήσης στο ΕΚΑΒ τα ευρήματα «καίνε» τους γιατρούς για μια σειρά εγκληματικών λαθών.

Απολογούνται οι δύο γιατροί – Αρνείται κάθε ανάμιξη ο γιατρός

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί αναμένεται ενώπιον του ανακριτή να εμμείνουν στους αρχικούς τους ισχυρισμούς, αρνούμενοι την κατηγορία που τους έχει αποδοθεί για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Μάλιστα, ο γιατρός υποστηρίζει μέχρι και σήμερα ότι δεν είχε καμία γνώση, ότι δεν ήταν παρών στη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης και ότι ειδοποιήθηκε ότι κάτι δεν πάει καλά με τον Γιώργο Μαζωνάκη μετά τις 16:00.

Σημειώνεται ότι αν αποδειχθεί ότι τέλεσαν ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τότε η μόνη ποινή που υπάρχει είναι αυτή των ισοβίων. Είναι η ίδια ακριβώς ποινική μεταχείριση με το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και βεβαίως μετά την απολογία τους είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο της προσωρινής τους κράτησης.

Υπενθυμίζεται ότι αρχικό αδίκημα το οποίο είχε αποδοθεί στους κατηγορουμένους ήταν αυτό της θανατηφόρας έκθεσης σε κίνδυνο, το οποίο αναβαθμίστηκε, καθώς φαίνεται να υπάρχει πλέον αιτιώδης σχέση μεταξύ των ενεργειών τους και του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Την τελική απόφαση για τους δυο γιατρούς θα λάβουν ανακριτής και εισαγγελέας μετά τις απολογίες τους και η διαδικασία αναμένεται να είναι πολύωρη.

Τρεις συναγερμούς από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης αγνόησε η γιατρός

Οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών κατάφεραν να αποκωδικοποιήσουν τον εγκέφαλο του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης και να αποκτήσουν πρόσβαση στη μνήμη.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το μηχάνημα ενεργοποιήθηκε στις 14:14 και στις 14:37 ξεκίνησε η διαδικασία της θεραπείας. Κατά τη διάρκειά της, φέρεται να καταγράφηκαν επανειλημμένα προειδοποιήσεις ή συναγερμοί, οι οποίοι, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, θα μπορούσαν να υποδηλώνουν πρόβλημα στην κατάσταση του ασθενούς.

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον τρεις και ενδεχομένως τέσσερις συναγερμούς κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Όπως προκύπτει από την έκθεση της αστυνομίας, η γιατρός συνέχιζε τη διαδικασία παρότι υπήρχαν οι συναγερμοί μέχρι που ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέρρευσε.

Πώς ανακτήθηκαν τα διαγραμμένα αρχεία με τον Μαζωνάκη από το κινητό της γιατρού

Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές φέρεται να κατάφεραν να ανακτήσουν δύο φωτογραφίες και ένα βίντεο το οποίο τράβηξε η γιατρός και τα οποία διέγραψε στις 19:00 το απόγευμα της ίδιας ημέρας.

Όπως εξηγούν αστυνομικές πηγές, θα χρειαστεί ιατροδικαστής προκειμένου να δει τις φωτογραφίες για να διαπιστώσει αν ήταν εν ζωή ο δημοφιλής τραγουδιστής, ενώ οι Αρχές αναζητούν τον παραλήπτη του συγκεκριμένου φωτογραφικού υλικού.

Η πρώτη φωτογραφία φέρεται να έχει ληφθεί στις 14:43, ενώ η δεύτερη περίπου δύο λεπτά αργότερα. Στο οπτικό υλικό ο ασθενής εμφανίζεται με κλειστά μάτια, γεγονός που εξετάζεται από τις αρχές στο πλαίσιο της συνολικής έρευνας.

Μία από τις φωτογραφίες φέρεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, να έχει αποσταλεί σε άλλο πρόσωπο. Ο παραλήπτης δεν έχει μέχρι στιγμής ταυτοποιηθεί και αναμένεται να προκύψει από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου. Εξετάζεται, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο να πρόκειται για τον σύζυγο της γιατρού.

Τι δείχνει η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, από την άρση τηλεφωνικού απορρήτου, οι αστυνομικές αρχές έχουν διαπιστώσει ότι τα κινητά τηλέφωνα των δύο γιατρών στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε ήδη καταρρεύσει, φαίνεται να ήταν απενεργοποιημένα.

Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι εκείνη τη χρονική στιγμή επικρατούσε ένας πανικός στο ιατρείο και οι γιατροί προσπαθούσαν και να επαναφέρουν τον τραγουδιστή, αλλά σε καμία περίπτωση δεν ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ.

Η καθυστέρηση στην κλήση του ΕΚΑΒ

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην έρευνα έχει και το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μέχρι την κλήση του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με την κατάθεση της γραμματέως, στις 15:23 ακούστηκε ο συναγερμός του μηχανήματος, ενώ οι δύο γιατροί φέρεται να βρίσκονταν στον ίδιο χώρο. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, δεν ζητήθηκε άμεσα βοήθεια από άλλο εργαζόμενο της κλινικής ούτε κλήθηκε το ΕΚΑΒ.

Η κλήση στο 166 φέρεται να έγινε στις 16:23, περίπου μία ώρα μετά τον συναγερμό που καταγράφηκε στο μηχάνημα. Το πλήρωμα του ΕΚΑΒ έφτασε στην κλινική στις 16:26.

Οι διασώστες φέρεται να διαπίστωσαν ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είχε αυτόματη αναπνοή και σφυγμό, ενώ ο καρδιακός ρυθμός του ήταν μη απινιδώσιμος.

Το χρονικό αυτό διάστημα, από την εμφάνιση των κρίσιμων ενδείξεων έως την κλήση του ΕΚΑΒ, αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία που εξετάζονται από τις δικαστικές αρχές και συνδέεται με το σκεπτικό βάσει του οποίου αναβαθμίστηκε η κατηγορία.

Το χρονικό της τραγωδίας

Καθοριστική θεωρείται η κατάθεση του οδηγού ταξί που μετέφερε τον ασθενή στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, η άφιξη σημειώθηκε περίπου στις 13:55.

Όπως φέρεται να έχει καταθέσει η γραμματέας του ιατρείου, περίπου δέκα λεπτά αργότερα, στις 14:05, ο ασθενής εισήλθε μαζί με τη γιατρό σε δωμάτιο του ιατρείου.

Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης τέθηκε σε λειτουργία στις 14:14, ενώ στις 14:37 ξεκίνησε η διαδικασία. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουν ανακτηθεί, καταγράφονται κρίσιμες μεταβολές στη λειτουργία του μηχανήματος και, λίγο αργότερα, η διαδικασία φέρεται να διακόπτεται.

Στο επίκεντρο τα ψηφιακά ευρήματα

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, τα ψηφιακά δεδομένα που έχουν ανακτηθεί μέχρι στιγμής φέρεται να έρχονται σε αντίθεση με μέρος των αρχικών ισχυρισμών των δύο κατηγορουμένων.

Ο ιδιοκτήτης της «κλινικής» φέρεται αρχικά να υποστήριξε ότι δεν βρισκόταν στο ιατρείο κατά τη διαδικασία και ότι ενημερώθηκε για την κατάσταση του ασθενούς μετά τις 16:00. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δύο μάρτυρες υπεράσπισης που πρότεινε ο ίδιος, μία γραμματέας του ιατρείου και ένας πελάτης, φέρεται να υποστήριξαν ότι ενημερώθηκε για την έκτακτη κατάσταση μετά τις 16:00.

Η σύζυγός του, η οποία φέρεται να διενήργησε τη διαδικασία, αναμένεται να υποστηρίξει ότι πανικοβλήθηκε μπροστά στην κατάσταση που είχε διαμορφωθεί και για τον λόγο αυτό καθυστέρησε να ειδοποιήσει το ΕΚΑΒ.

Ωστόσο, οι αρχές εξετάζουν πλέον τα ψηφιακά στοιχεία σε συνδυασμό με τα δεδομένα του μηχανήματος, προκειμένου να διαπιστώσουν με ακρίβεια τι συνέβη και πότε.

Στο πλαίσιο της έρευνας, μάλιστα, φέρεται να έχουν ανακτηθεί διαγραμμένα ψηφιακά αρχεία από το κινητό τηλέφωνο της γιατρού, γεγονός που προσθέτει νέα δεδομένα στην υπόθεση, όπως αναφέρει το ert news.