Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις των άρθρων 219, 220, 295 και 296 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Αγίου Νικολάου (ΦΕΚ 455Β΄/ 1978).
β) Το με αριθμ.Πρωτ.:12820/24-08-2026 έγγραφο Δήμου Αγίου Νικολάου/Γραφείου Αθλητισμού. γ) Το με αρ.Πρωτ.:2131.19/1113/2026/24-08-2026 έγγραφο μας.
δ) Αριθμ. Πρωτ.:ΚΡ/3935/25-08-2026 Άδεια διοργάνωσης Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Κρήτης. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Απαγορεύουμε την κυκλοφορία των σκαφών, καθώς και κάθε άλλη δραστηριότητα εντός της λίμνης Αγίου Νικολάου (Λίμνη Βουλισμένη) την 17-09-2026 και την 18-09-2026 από ώρα 10:00-12:00 και από ώρα 16:00-18:00, την 19-09-2026 και την 20-09-2026 από ώρα 10:00 έως πέρας εκδήλωσης «CLIFF DIVING AGIOS NIKOLAOS».
2. Τα σκάφη που έχουν αγκυροβολήσει σε θέσεις όπου εμποδίζεται η ομαλή εκτέλεση της εκδήλωσης να μεθορμίσουν σε άλλες θέσεις αγκυροβολίας κατόπιν συνεννόησης με το Δ.Λ.Τ.Α.Ν.
- Οι παραβάτες της παρούσας ανεξάρτητα από τις συντρέχουσες αστικές και ποινικές ευθύνες κατά την ισχύουσα νομοθεσία υπόκεινται και στις κυρώσεις του αρ. 157 του Ν.Δ. 187/1973 (ΦΕΚ 261Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Ο Λιμενάρχης α.α.
Πλωτάρχης Λ.Σ. ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗΣ Μιχαήλ