Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις των άρθρων 219, 220, 295 και 296 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Αγίου Νικολάου (ΦΕΚ 455Β΄/ 1978).

β) Το με αριθμ.Πρωτ.:12820/24-08-2026 έγγραφο Δήμου Αγίου Νικολάου/Γραφείου Αθλητισμού. γ) Το με αρ.Πρωτ.:2131.19/1113/2026/24-08-2026 έγγραφο μας.

δ) Αριθμ. Πρωτ.:ΚΡ/3935/25-08-2026 Άδεια διοργάνωσης Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Κρήτης. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Απαγορεύουμε την κυκλοφορία των σκαφών, καθώς και κάθε άλλη δραστηριότητα εντός της λίμνης Αγίου Νικολάου (Λίμνη Βουλισμένη) την 17-09-2026 και την 18-09-2026 από ώρα 10:00-12:00 και από ώρα 16:00-18:00, την 19-09-2026 και την 20-09-2026 από ώρα 10:00 έως πέρας εκδήλωσης «CLIFF DIVING AGIOS NIKOLAOS».

2. Τα σκάφη που έχουν αγκυροβολήσει σε θέσεις όπου εμποδίζεται η ομαλή εκτέλεση της εκδήλωσης να μεθορμίσουν σε άλλες θέσεις αγκυροβολίας κατόπιν συνεννόησης με το Δ.Λ.Τ.Α.Ν.

Οι παραβάτες της παρούσας ανεξάρτητα από τις συντρέχουσες αστικές και ποινικές ευθύνες κατά την ισχύουσα νομοθεσία υπόκεινται και στις κυρώσεις του αρ. 157 του Ν.Δ. 187/1973 (ΦΕΚ 261Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο Λιμενάρχης α.α.

Πλωτάρχης Λ.Σ. ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗΣ Μιχαήλ