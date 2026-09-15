Συνήλθε την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2026, σε συνεδρία στο Ηράκλειο, και συγκεκριμένα στο Μέγαρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, η Οργανωτική και η Επιστημονική Επιτροπή που συγκροτήθηκαν με πρωτοβουλία της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης, για τη σύγκληση Συνεδρίου σχετικά με τη δραστική αντιμετώπιση των φαινομένων βίας και παραβατικής συμπεριφοράς επί των ημερών μας στην Κρήτη.

Στη συζήτηση μετείχαν ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Ευγένιος, Πρόεδρος της Ιεράς Συνόδου, η επί του θέματος αρμόδια Συνοδική Επιτροπή που αποτελείται από τους Σεβ. Μητροπολίτες Κισάμου και Σελίνου κ. Αμφιλόχιο, ως Πρόεδρο, Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλο και Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομο ως μέλη, και τον Πανοσιολ. Αρχιμ. Νήφωνα Βασιλάκη, Αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου, ως Γραμματέα.

Στη συνεδρία συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας Κρήτης: Αρχιμ. Αθανάσιος Καραχάλιος, Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων, Αρχιμ. Αγαθάγγελος Κουμαρτζάκης, Πρωτοσύγκελλος Ιεράς Μητροπόλεως Κισάμου και Σελίνου, Αρχιμ. Αμβρόσιος Σκαρβέλης, Πρωτοσύγκελλος Ιεράς Μητροπόλεως Ιεραπύτνης και Σητείας, Αρχιμ. Νικηφόρος Κουνάλης και Αρχιμ. Κύριλλος Χριστοφής, της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, Αρχιμ. Βασίλειος Παπαδάκης, της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Αρχιμ. Σίμωνας Βουτυριάδης και Αρχιμ. Μεθόδιος Φλουρής, της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου, Πρωτ. Δημήτριος Δερμιτζάκης και Γεώργιος Τζατζάνης, της Ιεράς Μητροπόλεως Κυδωνίας και Αποκορώνου.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ακόμη εκπρόσωποι Φορέων του Τόπου, ως εξής: η αξιότ. κ. Ελένη Μαράκη Μπελαδάκη, Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας και διά Βίου Μάθησης, ο αξιότ. κ. Γεώργιος Μαρινάκης, Δήμαρχος Ρεθύμνης και Πρόεδρος Π.Ε.Δ., ο ελλογιμ. κ. Αθανάσιος Μαλάμος, Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας, η ελλογιμ. κ. Σοφία Σχίζα, Καθηγήτρια Πνευμονολογίας, Αντιπρύτανης Διοικητικών Σχέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, η ελλογιμ. κ. Μαρίνα Δετοράκη, Καθηγήτρια Βυζαντινής Φιλολογίας, ο ελλογιμ. κ. Κωνσταντίνος Ζορμπάς, Γεν. Διευθυντής της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης, ο αξιότ. κ. Εμμανουήλ Καρτσωνάκης, Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης, η αξιότ. κ. Μαρία Καδιανάκη, Περιφερειακή Επόπτρια Ποιότητας της Εκπαίδευσης, η αξιότ. κ. Ζωή Αλεξάκη, Αστυνομικός Διευθυντής και ο αξιότ. κ. Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, Φιλόλογος.

Κατά τη συνάντηση οι συμμετέχοντες κατέθεσαν τις προτάσεις τους για την καλύτερη διοργάνωση του Συνεδρίου, το οποίο αποφασίσθηκε να πραγματοποιηθεί στις 28 Νοεμβρίου 2026 στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης, τονίζοντας τη σημασία της συμβολής της Εκκλησίας Κρήτης και της Επιστημονικής Κοινότητας με τη συμμετοχή εκλεκτών ομιλητών, της ανάληψης ουσιαστικών δράσεων από τους Τοπικούς Φορείς και της βούλησης του κοινωνικού συνόλου για τη θεραπεία και την εξάλειψη των φαινομένων παραβατικότητας και βίας.

Τέλος, αποφασίσθηκε ομόφωνα η συγκρότηση Εκτελεστικής Επιτροπής για το εν λόγω Συνέδριο, Πρόεδρος της οποίας ορίστηκε ο Σεβ. Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου κ. Αμφιλόχιος και μέλη της οι Σεβ. Μητροπολίτες Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος και Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος, ο αξιότ. κ. Γεώργιος Μαρινάκης, Δήμαρχος Ρεθύμνης και οι ελλογιμ. Καθηγήτριες κ.κ. Μαρίνα Δετοράκη και Σοφία Σχίζα.

Από την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας Κρήτης