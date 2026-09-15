Η απονομή πραγματοποιήθηκε παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Στέλιου Βοργιά και του Λιμενάρχη Ηρακλείου, Πλοιάρχου Νίκου Τσομπάνη.

Κατά τη συνάντηση, οι αξιωματικοί του Λιμενικού Σώματος ευχαρίστησαν τον Περιφερειάρχη για τη διαχρονική και ουσιαστική συνεργασία και τη στήριξη της Περιφέρειας στο έργο που επιτελούν.

Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης ευχαρίστησε για την επίσκεψη και την απονομή της τιμητικής πλακέτας και συνεχάρη το σύνολο των στελεχών του Λιμενικού Σώματος στην Κρήτη για το σημαντικό και απαιτητικό έργο που επιτελούν καθημερινά στο νησί.