Δεν κατάφεραν να συνεχίσουν την πορεία τους στο Κύπελλο Ερασιτεχνών Ελλάδας ο ΑΟΑΝ και ο ΑΟ Βραχασίου, γνωρίζοντας την ήττα και τον αποκλεισμό τους στην Α’ φάση της διοργάνωσης.

Ο ΑΟΑΝ, στο γήπεδο «Νικόλαος Φουρνιωτάκης», γνώρισε την ήττα με 0-1 από τον ΠΟΑ, σε αναμέτρηση στο πλαίσιο της Α’ φάσης του 12ου ομίλου. Η ομάδα του Αγίου Νικολάου προσπάθησε να διεκδικήσει την πρόκριση, όμως δεν κατάφερε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα και ένα γκολ του ΠΟΑ ήταν αρκετό για να κρίνει την αναμέτρηση και να αφήσει τον ΑΟΑΝ εκτός συνέχειας.

Την ίδια τύχη είχε και ο ΑΟ Βραχασίου, ο οποίος αγωνίστηκε εκτός έδρας απέναντι στον ΑΟ Τυμπακίου. Η ομάδα του Λασιθίου ηττήθηκε με 0-2 και αποχαιρέτησε επίσης τη διοργάνωση, έχοντας πλέον το βλέμμα της στραμμένο στις επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις της στις διοργανώσεις της ΕΠΣ Λασιθίου.

Έτσι, η Α’ φάση του Κυπέλλου Ερασιτεχνών Ελλάδας ολοκληρώθηκε χωρίς εκπρόσωπο από το Λασίθι στη συνέχεια της διοργάνωσης, με ΑΟΑΝ και ΑΟ Βραχασίου να στρέφουν πλέον την προσοχή τους στους στόχους της νέας αγωνιστικής περιόδου.