Σε μια σημαντική κίνηση για τα παιδιά της Κριτσάς προχώρησε η τοπική ομάδα του ΑΟ Κριτσάς, με τη δωρεά ενός ψυγείου, αναφέροντας στην ανακοίνωση του:

Ο Α.Ο.Κριτσάς πάντα δίπλα στις κοινωνικές ανάγκες και πάντα δίπλα στις ανάγκες του χωριού μας, προχώρησε σήμερα σε δωρεά ενός ψυγείου στο Δημοτικό Σχολείο Κριτσάς! Το ψυγείο χρησιμευει στο να βάζουν τα παιδιά το φαγητό τους κατά την διάρκεια της ημερήσιας παρουσίας τους στο σχολείο! Το ψυγείο παραδόθηκε στην διευθύντρια κ. Λιναρίτη παρουσία του προέδρου Μάνου Ασμαριανάκη και του Γενικου αρχηγού Γιώργου Κερούλη. Θα είμαστε δίπλα σε κάθε παιδί και σε κάθε ανάγκη.