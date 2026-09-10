Στον Αρχαιολογικό Χώρο Μαλίων και στην Ιερά Μονή Τοπλού, η Ευανθία Ρεμπούτσικα συναντά το κοινό την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου και την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κρήτης «Γυναίκες», που διοργανώνει η Περιφέρεια Κρήτης.

Με το κόκκινο βιολί της και τις μελωδίες που εδώ και χρόνια συνοδεύουν εικόνες, ταξίδια και προσωπικές αναμνήσεις, η διεθνώς αναγνωρισμένη Ελληνίδα συνθέτρια παρουσιάζει ένα πρόγραμμα με μουσικές από το σύνολο της δημιουργικής διαδρομής της.

Θα ακουστούν αγαπημένες συνθέσεις από τη δισκογραφία της, αλλά και θέματα από πολυβραβευμένες κινηματογραφικές μουσικές, που συνδέθηκαν με ταινίες όπως η «Πολίτικη Κουζίνα», ο «Νοτιάς» και το «1968».

Συμμετέχει η Σοφία Ζώβα

Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2026

Αρχαιολογικός Χώρος Μαλίων (χάρτης)

Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026

Ιερά Μονή Τοπλού Σητεία (χάρτης)

Οι μουσικές της Ευανθίας Ρεμπούτσικα έχουν κάτι από το Αιγαίο και τη Μικρά Ασία, από τον νόστο, τη συγκίνηση και τη χαρά της γιορτής. Σε έναν τόπο γεμάτο ιστορία και κρητικό φως, θα αποκτήσουν μια ακόμη διάσταση, δημιουργώντας μια ξεχωριστή συνομιλία ανάμεσα στους ιστορικούς χώρους, το φυσικό τοπίο και τον σύγχρονο μουσικό ήχο.

Μια βραδιά μελωδική και ατμοσφαιρική, με πρωταγωνίστρια μια δημιουργό που ξέρει να μετατρέπει κάθε συναυλία της σε ταξίδι. Η Σοφία Ζώβα στο τραγούδι θα δώσει τη δική της ξεχωριστή χροιά στη βραδιά, εμπλουτίζοντας το μουσικό ταξίδι με την εκφραστική της ερμηνεία.

Η συναυλία πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κρήτης «Γυναίκες» της Περιφέρειας Κρήτης.

Συμμετέχουν οι μουσικοί

Ανδρέας Συμβουλόπουλος – πιάνο

Πάνος Δημητρακόπουλος – κανονάκι

Νίκος Παπαβρανούσης – τύμπανα

Μάκης Κρέτσης – Κρούστα

Δημήτρης Σταρίδας – τρομπόνι

Βαγγέλης Ιακωβίδης – ηχοληψία

Γιώργος Χαραλάμπους – φωτισμοί