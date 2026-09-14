Σε κλίμα σεβασμού στη μνήμη των θυμάτων, πραγματοποιήθηκε στο χωριό Ρίζα, ανήμερα του Τιμίου Σταυρού, η εκδήλωση για την 83η επέτειο του Ολοκαυτώματος των Δυτικών Χωριών του Δήμου Ιεράπετρας, παρουσία του Δημάρχου Εμμανουήλ Φραγκούλη.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας στον φερώνυμο Ιερό Ναό, τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη των πεσόντων χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κυρίλλου και τη συμμετοχή του Ιερού Κλήρου.

Χαιρετισμό απηύθυναν ο Δήμαρχος, η εκπρόσωπος του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων και Βουλευτής Λασιθίου Κατερίνα Σπυριδάκη και ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Ιωάννης Ανδρουλάκης, οι οποίοι μετά την ανάγνωση του προσκλητηρίου των Νεκρών από τον Σπύρο Τσικαλουδάκη, κατέθεσαν στεφάνι στη μνήμη των θυμάτων.

Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο Ανδρέας Μιχελαράκης παραθέτοντας σημαντικά ιστορικά στοιχεία για το ολοκαύτωμα των Δυτικών Χωριών.

Στεφάνι επίσης κατέθεσαν οι εκπρόσωποι, του Δήμου Βιάννου Δημοτικός Σύμβουλος Εμμανουήλ Αγαπουλάκης, των Δυτικών Χωριών και Προέδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μουρνιών Εμμανουήλ Δαμασκηνάκης, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ρίζας και πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ρίζας Εμμανουήλ Αλεξάκης, καθώς και οι εκπρόσωποι, του Τάγματος Εθνοφυλακής Αγίου Νικολάου, Αντισυνταγματάρχης Βασίλειος Κώνστας, της 11ης Μοίρας Σταθμού Ελέγχου και Προειδοποίησης, Σμηναγός Ελεγκτής Αεράμυνας Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος, της Προκεχωρημένης Ναυτικής Βάσης Κυριαμαδίου, Σημαιοφόρος Κωνσταντίνος Ντάλας, της Ελληνικής Αστυνομίας, Αστυνομικός Υποδιευθυντής Γεώργιος Παναγιωτάκης Α΄ Υποδιευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου, του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, Πλωτάρχης Γεώργιος Πατεράκης, του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιπύραρχος Παναγιώτης Αρχαύλης.

Παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων οι Αντιδήμαρχοι Γεώργιος Κουγιουμουτζάκης και Εμμανουήλ Τζώρτζης , οι πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Γδοχίων Νικόλαος Σπυριδάκης, Μύθων Νικόλαος Σιγανός, Μύρτου Αλέξανδρος Παντελάκης, ο σύμβουλος της τοπικής κοινότητας και πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου Μύρτου Μιχαήλ Παπαγεωργίου κ.α.

Σε μήνυμά του ο δήμαρχος Ιεράπετρας Εμμανουήλ Φραγκούλης ανέφερε:

Σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου, η ιστορική μνήμη ανασύρει από τη λήθη μία από τις πιο τραγικές σελίδες της τοπικής μας ιστορίας, το ολοκαύτωμα των Καμένων Χωριών της Δυτικής Ιεράπετρας αλλά και της επαρχίας της Βιάννου. Μια ημέρα μνήμης και τιμής, κατά την οποία στεκόμαστε με σεβασμό μπροστά στη θυσία των αθώων θυμάτων και τιμούμε όλους εκείνους που έζησαν τη φρίκη και τον πόνο της ναζιστικής θηριωδίας.

Τα μαρτυρικά μας χωριά, η Ρίζα, οι Μύθοι, οι Μουρνιές, ο Μύρτος, οι Μάλλες, τα Γδόχια, ο Χριστός και το Μεταξοχώρι, κουβαλούν ακόμη στις μνήμες τους το αποτύπωμα εκείνων των μαύρων ημερών. Είναι τόποι μαρτυρίου και θυσίας, που δε λύγισαν μπροστά στις κτηνωδίες της χιτλεροφασιστικής Γερμανίας και παραμένουν μέχρι σήμερα άσβεστα σύμβολα ελευθερίας και αντίστασης.

Η επέτειος αυτή αποτελεί ημέρα ιστορικής μνήμης και τιμής. Η αναφορά στα τραγικά γεγονότα εκείνων των ημερών δεν αποτελεί μόνο φόρο τιμής, αλλά και διαρκή υπενθύμιση του ανεκτίμητου αγαθού της ελευθερίας.

Η διατήρηση της παρακαταθήκης που άφησαν οι άνθρωποι εκείνης της γενιάς συνιστά διαχρονικό καθήκον και ευθύνη όλων μας. Η θυσία τους αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συλλογικής μας συνείδησης και υποχρέωση να υπερασπιζόμαστε διαρκώς τις αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ειρήνης και του σεβασμού στην ανθρώπινη αξία.

Με αυτή την ευθύνη απέναντι στο παρελθόν και στις επόμενες γενιές, αποτίουμε τον οφειλόμενο φόρο τιμής σε όλους εκείνους που υπέστησαν τις συνέπειες της ναζιστικής θηριωδίας και τίμησαν με τη θυσία τους τον αγώνα για την ελευθερία.