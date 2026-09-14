Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου 2026 το Οροπέδιο Λασιθίου υποδέχεται και πάλι την ποδηλασία, με τη διοργάνωση του διήμερου διασυλλογικού αγώνα ορεινής ποδηλασίας «RACE MTB ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2026».



Μετά τη μεγάλη επιτυχία της περσινής πρώτης διοργάνωσης, ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου, σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας (ΕΟΠ) και το αθλητικό σωματείο «Άθλος», προχωρά φέτος σε μια ακόμη μεγαλύτερη διοργάνωση, με έναν αγώνα που αναδεικνύει παράλληλα το φυσικό τοπίο και τις δυνατότητες του Οροπεδίου Λασιθίου ως προορισμού αθλητικού τουρισμού.



Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί σε μια ιδιαίτερα όμορφη διαδρομή ορεινής ποδηλασίας, μέσα στο φυσικό περιβάλλον των περιοχών Τζερμιάδων και Μαρμακέτου, προσφέροντας στους αθλητές μια μοναδική αγωνιστική εμπειρία.



Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η διοργάνωση περιλαμβάνεται στο επίσημο αγωνιστικό πρόγραμμα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας, ενώ οι συμμετοχές και τα αποτελέσματα προσφέρουν βαθμολογία για την ατομική και τη σωματειακή κατάταξη της ΕΟΠ, γεγονός που προσδίδει αυξημένο αγωνιστικό ενδιαφέρον.



Κατηγορίες αγωνιζομένων



* Ανδρών – Γυναικών XCO

* Εφήβων – Νεανίδων XCO

* Παίδων – Κορασίδων XCO

* Παμπαίδων – Παγκορασίδων XCO

* Μίνι Μεγάλα αγόρια και κορίτσια

* Μίνι Μικρά αγόρια και κορίτσια

* Μάστερς Άνδρες και Γυναίκες



Ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου στηρίζει έμπρακτα τον αθλητισμό και ιδιαίτερα τις διοργανώσεις που συνδυάζουν τον αθλητισμό, τη νεολαία, το φυσικό περιβάλλον και την προβολή του τόπου.



Το Οροπέδιο Λασιθίου γίνεται για ακόμη μία φορά σημείο συνάντησης αθλητών και φίλων της ποδηλασίας, φιλοξενώντας μια διοργάνωση που φιλοδοξεί να καθιερωθεί στο πανελλήνιο αγωνιστικό καλεντάρι.

Από τον Δήμο Οροπεδίου Λασιθίο