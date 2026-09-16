Τον Γιώργο Μαζωνάκη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών, αποχαιρέτησε από τη σκηνή ο Γιάννης Χαρούλης, κατά τη διάρκεια της συναυλίας του το βράδυ της Τρίτης.

Ο γνωστός τραγουδιστής αναφέρθηκε με συγκίνηση στην απώλεια του συναδέλφου του, μιλώντας για έναν άνθρωπο που ξεχώριζε για τον αυθορμητισμό και την αλήθεια του.

«Στεναχωρήθηκα πολύ», ανέφερε, χαρακτηρίζοντας τον Γιώργο Μαζωνάκη έναν «ιδιαίτερο» άνθρωπο, που διατηρούσε μια παιδικότητα και έναν αυθεντικό τρόπο ζωής. Όπως σημείωσε, ήταν «σαν παιδί», ελεύθερος και αληθινός, όπως, όπως είπε, θα έπρεπε να είναι όλα τα παιδιά.