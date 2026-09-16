Ο Λιμενάρχης Αγίου Νικολάου έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις των άρθρων 219, 220, 295 και 296 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Αγίου Νικολάου (ΦΕΚ 455Β΄/1978).

β) Το αρ.Πρωτ.:ΕΥΡ ΠΡΩ/955/ΜΦ-γδ/ 25-08-2026 έγγραφο Ελληνικής Ομοσπονδίας Κανόε – Καγιάκ.

Αποφασίζουμε

Απαγορεύουμε την κυκλοφορία των σκαφών, καθώς και κάθε άλλη δραστηριότητα:

Την Παρασκευή 18-09-2026, το Σάββατο 19-09-2026, την Τρίτη 22-09-2026 από ώρα 09:00 έως πέρας αθλητικής συνάντησης στην θαλάσσια περιοχή ως κάτωθι χάρτης και σε απόσταση 0,5 ναυτικού μιλίου από αυτή:

Την Κυριακή 20-09-2026 από ώρα 09:00 έως πέρας αθλητικής συνάντησης ως κάτωθι χάρτης και σε απόσταση 0,5 ναυτικού μιλίου από αυτή:

3. Την Τετάρτη 23-09-2026 από ώρα 09:00 έως πέρας αθλητικής συνάντησης στην θαλάσσια περιοχή ως κάτωθι χάρτης και σε απόσταση 0,5 ναυτικού μιλίου από αυτή :

Οι παραβάτες της παρούσας ανεξάρτητα από τις συντρέχουσες αστικές και ποινικές ευθύνες κατά την ισχύουσα νομοθεσία υπόκεινται και στις κυρώσεις του αρ. 157 του Ν.Δ. 187/1973 (ΦΕΚ 261Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

O Λιμενάρχης α.α.

Πλωτάρχης Λ.Σ.

ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗΣ Μιχαήλ