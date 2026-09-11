Με αισιοδοξία και χαμόγελα πραγματοποιήθηκε σήμερα στις 09:00 το πρωί ο καθιερωμένος αγιασμός στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου τον οποίο τέλεσε ο π. Βασίλειο Περουλάκης.

Με το αγιασμό σηματοδοτήθηκε και επίσημα η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, με ευχές για υγεία και καλή πρόοδο στους μαθητές.

Μεταξύ άλλων στον χαιρετισμό του ο πάτερ Βασίλειος, συμβούλεψε τους μαθητές να αγαπούν το σχολείο, να σέβονται τους δασκάλους τους, να βοηθούν τους συμμαθητές τους και κυρίως να μεριμνούν ώστε να μην μένει κανένα παιδί μόνο του. Υπογράμμισε ότι αξία δεν έχουν μονάχα οι καλοί βαθμοί αλλά η καλή καρδιά, το να ξέρουμε να αγαπάμε, να συγχωρούμε, να μοιραζόμαστε και να στεκόμαστε δίπλα στον άλλον. Μετέφερε τις θερμές ευλογίες και ευχές του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Πέτρας και Χερονήσου κκ Γερασίμου. Ολοκληρώνοντας ανέδειξε ότι η πόρτα της εκκλησίας θα είναι πάντα ανοικτή για όλους.

Ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης κ.Ιωάννης Νοβάκος δήλωσε υπερήφανος για τους συναδέλφους του ενώ παράλληλα στάθηκε ιδιαίτερα στην σημασία του αμοιβαίου σεβασμού, της ειλικρίνειας και της συνεργασίας. Η Διευθύντρια του 1ου Δημοτικού Σχολείου κ.Μαρία Μουσουράκη ανέφερε μεταξύ άλλων ότι το σχολείο διαθέτει τα μέσα, την τεχνογνωσία, την οργάνωση, τη διάθεση για δουλειά και πάνω από όλα την αγάπη τους για τα παιδιά. Επεσήμανε, ότι κάθε χρόνο ανεβάζουν τον πήχη ακόμη πιο ψηλά σχολιάζοντας ότι θέλουν οι μαθητές και οι μαθήτριες τους όχι μόνο να αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που θα τους βοηθήσουν να γίνουν υπεύθυνοι, ενεργοί και κριτικά σκεπτόμενοι πολίτες του μέλλοντος αλλά να καλλιεργήσουν ταυτόχρονα το ήθος, την υπευθυνότητας, τη δημιουργικότητα και την κριτική σκέψη.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων κ.Νικόλαος Φιορέτζης καλωσόρισε τους μαθητές και τους γονείς στο σχολείο. Ευχήθηκε καλή και δημιουργική χρονιά υπογραμμίζοντας ότι ο Σύλλογος Γονέων θα είναι δίπλα στα παιδιά, στους γονείς και τους εκπαιδευτικούς. Διευκρίνισε ότι φέτος είναι χρονιά εκλογών αναδεικνύοντας ότι θα ήθελαν ακόμη περισσότεροι γονείς να συμμετέχουν στις διαδικασίες.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Νίκος Καμινογιαννάκης, εκπροσωπώντας την δημοτική αρχή δήλωσε ότι προσπαθούν όσο το δυνατόν να στηρίζουν την προσπάθεια συνολικά της σχολικής κοινότητας. Ευχήθηκε στους μαθητές υγεία, να δουν τα όνειρά τους να γίνονται πραγματικότητα και να απολαύσουν το όμορφο ταξίδι του δημοτικού.

Στο παρακάτω βίντεο είναι διαθέσιμοι αναλυτικά οι χαιρετισμοί των ανωτέρω.

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ