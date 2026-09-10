Ο Δήμος Σητείας, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να κάνουν την άσκηση μέρος της καθημερινότητάς τους!

Τα Προγράμματα «Άθληση για Όλους» (Π.Α.γ.Ο.) 2026–2027 έρχονται για να προσφέρουν κίνηση, άσκηση, ευεξία και δημιουργική απασχόληση σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες.

🌟 Τα προγράμματα που θα λειτουργήσουν είναι:

👵 Άσκηση στην Τρίτη Ηλικία

Με ειδικά προσαρμοσμένες δραστηριότητες που συμβάλλουν στη βελτίωση της κινητικότητας, της ισορροπίας, της ευλυγισίας και της φυσικής κατάστασης, με στόχο μια πιο δραστήρια και ποιοτική καθημερινότητα.

📍 Χώρος διεξαγωγής:

ΚΑΠΗ Δήμου Σητείας

👧 Άσκηση Προσχολικής Ηλικίας

Τα παιδιά γνωρίζουν τη χαρά της κίνησης μέσα από το παιχνίδι, την άσκηση και δημιουργικές δραστηριότητες, αναπτύσσοντας τις κινητικές τους δεξιότητες και την αγάπη για τη φυσική δραστηριότητα.

📍 Χώρος διεξαγωγής:

Βρεφικός – Παιδικός Σταθμός «ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ» και Παιδικός Σταθμός «ΔΕΛΦΙΝΑΚΙΑ»

🏃 Άσκηση Ενηλίκων

Ένα πρόγραμμα για όσους θέλουν να κινηθούν περισσότερο, να βελτιώσουν τη φυσική τους κατάσταση και να εντάξουν την άσκηση στην καθημερινότητά τους, μέσα από δραστηριότητες όπως Pilates και Aerobic.

📍 Χώρος διεξαγωγής:

3ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας

💚 Κίνηση, άσκηση, ευεξία – για όλες τις ηλικίες!

Τα προγράμματα θα υλοποιούνται από Πτυχιούχο Φυσικής Αγωγής, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

📝 ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Οι εγγραφές ξεκινούν!

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής σύμφωνα με τις οδηγίες του Δήμου Σητείας.

📞 Για πληροφορίες και εγγραφές:

Τμήμα Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Σητείας

Τηλέφωνο: 2843340537

📢 Ελάτε να γυμναστούμε, να κινηθούμε και να περάσουμε όμορφα!

Άθληση για Όλους – Κίνηση για όλους – Ζωή με περισσότερη ενέργεια! 💪

Δήμος Σητείας

Τμήμα Παιδείας και Πολιτισμού