Ο Δήμαρχος Σητείας Γιώργος Ζερβάκης εξέφρασε τη βαθιά θλίψη και την οδύνη του για την απώλεια του αγαπητού συντοπίτη, καλλιτέχνη Γιώργου Μαζωνάκη, τονίζοντας τη διαχρονική σχέση του με τη γενέτειρά του.

Ο Δήμος Σητείας και η τοπική κοινωνία αποχαιρετούν με συγκίνηση έναν άνθρωπο που, όπως σημειώνει ο κ. Ζερβάκης, είχε πάντα τη Σητεία στην καρδιά και στη σκέψη του. Όπως αναφέρει, οι Σητειακοί θα τον θυμούνται με αγάπη, κρατώντας ο καθένας τις δικές του όμορφες αναμνήσεις από τον Γιώργο.

Ο Δήμαρχος Σητείας εκφράζει τα ειλικρινή και εγκάρδια συλλυπητήριά του προς την οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος, καταλήγοντας με τη φράση: «Αιωνία του η μνήμη».