Από το Μινωικό Ανακτορικό Κέντρο των Μαλίων ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις που διοργανώνουν το Υπουργείο Πολιτισμού και η Περιφέρεια Κρήτης, για την εγγραφή των Μινωικών Ανακτορικών Κέντρων στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν το απόγευμα της Τετάρτης από τον Αρχαιολογικό χώρο Μαλίων, όπου έγινε η αποκάλυψη της αναμνηστικής πινακίδας UNESCO από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, η οποία και μίλησε στην εκδήλωση, όπως και ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης και ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανόλης Μενεγάκης, οι Δήμαρχοι Ηρακλείου κ. Αλέξης Καλοκαιρινός, Οροπεδίου Λασιθίου κ. Γιώργος Αθανασάκης.