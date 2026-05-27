Ο Νίκος Κοκκίνης, σύμφωνα με πληροφορίες, αναλαμβάνει καθήκοντα Διοικητή του Νοσοκομείου Λασιθίου, σε μια θέση αυξημένων απαιτήσεων και ευθύνης για τη δημόσια υγεία της περιοχής. Η απόφαση αναμένεται σύντομα να δημοσιευτεί στο ΦΕΚ.

Με μακρά εμπειρία στον χώρο της διοίκησης και της οργάνωσης υπηρεσιών υγείας, καλείται να συμβάλει στην περαιτέρω ενίσχυση της λειτουργίας του νοσοκομείου, στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που αφορούν το δημόσιο σύστημα υγείας στο Λασίθι.

Η τοποθέτησή του εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας για αναβάθμιση των δομών υγείας και καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών της περιοχής.