Ένα αίτημα της σχολικής κοινότητας του 1ου Γυμνασίου Ιεράπετρας έγινε πράξη, καθώς ολοκληρώθηκε το στέγαστρο στον αύλειο χώρο του σχολείου, στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου».

Ο βουλευτής Λασιθίου και Α΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής, Γιάννης Πλακιωτάκης, επισκέφθηκε το σχολείο, όπου είχε συνάντηση με τη Διεύθυνση, εκπαιδευτικούς και τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, προκειμένου να δει από κοντά το ολοκληρωμένο έργο.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια παρέμβαση που έρχεται να καλύψει μια πραγματική ανάγκη μαθητών και εκπαιδευτικών, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία της ανάδειξης και διεκδίκησης των αναγκών της τοπικής κοινωνίας.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Αντιδήμαρχος Ιεράπετρας Γιώργος Χατζάκης, ο Διευθυντής του 1ου Γυμνασίου Φιλοκτήτης Τζαράκης, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Παύλος Σπυριδάκης, ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου Αθανάσιος Κατσαγκολης, ο Πρόεδρος της ΔΗΜ.Τ.Ε. Ιεράπετρας Βαγγέλης Παπακωνσταντής, καθώς και μέλη της ΔΗΜ.Τ.Ε. Ιεράπετρας της Νέας Δημοκρατίας.

Ο κ. Πλακιωτάκης τόνισε ότι η ολοκλήρωση του έργου αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο ένα αίτημα της τοπικής κοινωνίας μπορεί, μέσα από τη διεκδίκηση και την επιμονή, να μετατραπεί σε συγκεκριμένη παρέμβαση.

«Για εμάς, αυτή είναι η ουσία της πολιτικής: να ακούμε, να διεκδικούμε και να παραδίδουμε λύσεις στην κοινωνία», ανέφερε χαρακτηριστικά.