Ο Δήμος Αγίου Νικολάου, μέσω του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας & Παιδείας, ενημερώνει για την ομιλία που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026 και ώρα 10:30, στον χώρο του Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) Νεάπολης, με θέμα: «Διενέργεια απάτης σε ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας μας».

Στόχος της ομιλίας είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με τις μορφές απάτης που στοχεύουν ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, καθώς και η παροχή χρήσιμων οδηγιών για την πρόληψη και την προστασία από αντίστοιχα περιστατικά.

Η εκδήλωση είναι ανοικτή για το κοινό.