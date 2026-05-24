Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το 17ο Παγκρήτιο Φαρμακευτικό Συνέδριο στο ξενοδοχείο Creta Maris Resort στο Ηράκλειο. Πλήθος φαρμακοποιών και βοηθών φαρμακείου συναντήθηκαν στη μοναδική αυτή εκδήλωση που απευθυνόταν και στους τέσσερις νομούς της Κρήτης. Αξίζει να επισημανθεί πως το Παγκρήτιο Φαρμακευτικό Συνέδριο, αποτελεί τον παλαιότερο καθιερωμένο επιστημονικό επαγγελματικό θεσμό για τον χώρο της Φαρμακευτικής στην Ελλάδα με έμφαση στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση, την επαγγελματική ανάπτυξη και τις σύγχρονες προκλήσεις του φαρμακοποιού. Μεταξύ των συμμετεχόντων ήταν και ο Πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Λασιθίου κ.Δημήτρης Πενίδης ο οποίος βρέθηκε στο πάνελ και απεύθυνε σύντομη ομιλία.

Τα θέματα

Στο 17ο Φαρμακευτικό συνέδριο ασχολήθηκαν με θέματα όπως: ο Φαρμακοποιός στη διαχείριση του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, η εμβολιαστική κάλυψη, οι καινοτόμες φαρμακολογικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη νέων θεραπειών έναντι των νευροεκφυλιστικών νόσων, το πρόγραμμα Περσεφόνη για την πρόληψη & την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών & της ενδοοικογενειακής βίας, αλλά και «Τα Φαρμακεία ως στρατηγικοί εταίροι καινοτομίας στην υγεία και την περιφερειακή ανάπτυξη».

Τμήμα Φαρμακευτικής

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου συζητήθηκε για πρώτη φορά η προοπτική ίδρυσης τμήματος Φαρμακευτικής στη σχολή Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης με τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου να αναδεικνύει δημόσια πως μπορεί αυτό να αποτελέσει στρατηγική επένδυση για την επιστήμη, την ανάπτυξη της Κρήτης και την έρευνα.

Το ελληνικό φαρμακείο

Ο Πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Λασιθίου κατά την ομιλία του ανέφερε: “Ήθελα καταρχήν να πω συγχαρητήρια στον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου για την υπέροχη οργάνωση και φιλοξενία. Με χαρά έλαβα την πρόσκληση να βρίσκομαι σε αυτό το στρογγυλό τραπέζι με θέμα “Εξελίξεις και προοπτικές του κοινοτικού φαρμακείου στην Ελλάδα και την Ευρώπη” και αποτελεί ιδιαίτερη τιμή να βρίσκομαι ανάμεσα στους αγαπητούς Προέδρους. Βρίσκομαι εδώ διότι είμαι Πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Λασιθίου. Τα τελευταία χρόνια, ανεξαρτήτως διαφορετικών προσεγγίσεων, το ελληνικό φαρμακείο απέδειξε ότι παραμένει ένας από τους πιο ζωντανούς και αξιόπιστους θεσμούς της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Σημαντικές εξελίξεις:

Είδαμε σημαντικές εξελίξεις: Tην ενίσχυση των υπηρεσιών του φαρμακείου, τη συμμετοχή μας στους εμβολιασμούς, τη διαχείριση των ΦΥΚ, την διενέργεια και πώληση των rapid test κατά την διάρκεια της πανδημίας έως και σήμερα, τη μείωση γραφειοκρατικών διαδικασιών, τη συμμετοχή σε δύο προγράμματα ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ, ένα για την παχυσαρκία και ένα για την πρόληψη του καρκίνου παχέος εντέρου, την ψηφιοποίηση πολλών λειτουργιών και συνολικά μια πιο ενεργή παρουσία του φαρμακοποιού στην καθημερινότητα του πολίτη.

Και φυσικά τίποτα από αυτά δεν ήρθε εύκολα. Ο κλάδος πέρασε κρίσεις, οικονομικές πιέσεις, πανδημία, ελλείψεις, αλλαγές στη λειτουργία του επαγγέλματος. Δεχθήκαμε πολλά πλήγματα. Κυρίως επειδή το επιτρέψαμε εμείς οι ίδιοι οι φαρμακοποιοί, εμείς. Όμως άντεξε και τώρα κερδίζουμε πάλι σιγά σιγά όσα χάθηκαν στην περίοδο των μνημονίων. Και άντεξε γιατί το ελληνικό φαρμακείο δεν είναι απλώς ένα σημείο διάθεσης φαρμάκων. Είναι σχέση εμπιστοσύνης με την κοινωνία. Πιστεύω ότι το επόμενο βήμα δεν είναι μόνο οικονομικό ή συνδικαλιστικό. Είναι επιστημονικό, τεχνολογικό και ανθρώπινο. Ο φαρμακοποιός ταυτίζεται με τον πάγκο του. Μέσα από τον πάγκο μας κρατηθήκαμε όρθιοι. Να κρατήσουμε τον επιστημονικό μας ρόλο ισχυρό. Να αξιοποιήσουμε την τεχνολογία χωρίς να χαθεί η προσωπική επαφή. Να στηρίξουμε ιδιαίτερα τους νεότερους συναδέλφους. Και να θυμόμαστε ότι ένας κλάδος προχωρά όταν μπορεί να συνθέτει — όχι μόνο να διχάζεται. Σαν πρόεδρος ενός μικρού συλλόγου σαν τον δικό μας, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο -το ανώτατο δηλαδή θεσμικό όργανο του κλάδου μας- για την πολύ καλή επικοινωνία και συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια. Η πληροφορία και οι διαδικασίες έχουν γίνει πολύ απλές μέσω του ΠΦΣ και φτάνουν πολύ γρήγορα σε εμάς και από εμάς στον φαρμακοποιό του νομού μας.

Κλείνοντας, θεωρώ ότι όλοι όσοι ασχολούνται ενεργά με τα κοινά του φαρμακείου, από οποιαδήποτε θέση, αξίζουν σεβασμό γιατί αφιερώνουν χρόνο και ενέργεια σε μια δύσκολη εποχή για το επάγγελμα.Το ζητούμενο τελικά δεν είναι ποιος θα δικαιωθεί επικοινωνιακά. Το ζητούμενο είναι να παραδώσουμε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο φαρμακείο στην επόμενη γενιά.Σε δύο χρόνια είναι η σειρά του νόμου μας να φιλοξενήσει το επόμενο Παγκρήτιο φαρμακευτικό συνέδριο και με χαρά σας περιμένουμε όλους να σας φιλοξενήσουμε στο ΛΑΣΙΘΙ.»

Στήριξη και θωράκιση του ελληνικού φαρμακείου

Ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου κ.Απόστολος Βαλτάς, στο πλαίσιο του συνέδριου παραχώρησε σχετική ομιλία με θέμα «Ιστορική ημέρα για το ελληνικό φαρμακείο-κατοχυρώνεται η ανεξαρτησία του Έλληνα Φαρμακοποιού». Υπογράμμισε πως πρόκειται για μια ξεχωριστή ημέρα για τον φαρμακευτικό κλάδο καθώς ολοκληρώθηκε στη Βουλή, η διαδικασία ψήφισης του ερανιτικού νομοσχεδίου, μέσα στο οποίο περιλαμβάνονται και ψηφίστηκαν σημαντικά άρθρα που αφορούν άμεσα το ελληνικό φαρμακείο και τον Έλληνα φαρμακοποιό. Στο πλαίσιο της ομιλίας του στο 17ο Παγκρήτιο Φαρμακευτικό Συνέδριο ο Πρόεδρος, αναφέρθηκε στις σημαντικές θεσμικές, οικονομικές και επαγγελματικές παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια για το ελληνικό φαρμακείο επισημαίνοντας ότι «το ελληνικό φαρμακείο δεν μπορεί να παραμείνει στάσιμο σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, χρειάζεται σχέδιο, ενότητα, διεκδίκηση και καθημερινή δουλειά για να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα, την επιστημονική του υπόσταση και προοπτική του κλάδου». Μίλησε για τη σημασία της πρόσφατης νομοθετικής ρύθμισης για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των φαρμακείων τονίζοντας ότι «το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας είναι το σημερινό άρθρο που ψηφίστηκε και το οποίο ουσιαστικά αποτρέπει την ανεξέλεγκτη επιχειρηματική εισβολή στο ελληνικό φαρμακείο και προστατεύει την ανεξαρτησία τους, φρενάροντας τις επιδιώξεις επενδυτικών funds και επιχειρηματικών σχημάτων που επιδίωκαν τη δημιουργία αλυσίδων». Ολοκληρώνοντας, υπογράμμισε ότι «η διάθεση των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους από τα ιδιωτικά φαρμακεία αποτελεί μια ουσιαστική μεταρρύθμιση για τον ασθενή και το σύστημα υγείας, καθώς ενισχύει την πρόσβαση των πολιτών και αναβαθμίζει τον ρόλο του φαρμακοποιού στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας».

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ