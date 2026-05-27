Προχωράει η δημιουργία του Υπαίθριου Ιστορικού Μουσείου «Λατώνια» (που παύει πλέον να προσδιορίζεται ως «υπαίθριο μουσείο ιστορικού μινωικού πολιτισμού»), το οποίο είχε ζητήσει να δημιουργήσει η Πολιτιστική Ένωση Δήμου Αγίου Νικολάου, με παραχώρηση από την πλευρά του Δήμου της αναγκαίας έκτασης για το σκοπό αυτό. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα ενέκρινε την παραχώρηση της χρήσης 19 στρεμμάτων στα «Φουρνιά»- τμήμα της συνολικής έκτασης την οποία είχε αποκτήσει ο Δήμος επί δημαρχίας Ι. Λουκαράκη. Η παραχωρούμενη έκταση συνορεύει με την έκταση, στην οποία είναι κτισμένες οι εγκαταστάσεις του ΕΛΜΕΠΑ, στα Λακώνια.

Στην έκταση αυτή η Πολιτιστική Ένωση έχει σκοπό να αναπτύξει πολιτιστική εκπαιδευτική δράση γύρω από την αναπαράσταση της καθημερινότητας και των τεχνών της μινωικής περιόδου, την ενίσχυση της τοπικής πολιτιστικής δραστηριότητας και την προσέλκυση επισκεπτών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Η Πολιτιστική Ένωση έχει δεσμευτεί ότι θα εξασφαλίσει χρηματοδότηση μέσω εθνικών ή ευρωπαϊκών προγραμμάτων και ότι θα εξασφαλίσει όλες τις αναγκαίες άδειες.

Οι όροι

Η πρόταση του Δημάρχου Μαν. Μενεγάκη ήταν για παραχώρηση της έκτασης για 10 χρόνια με δικαίωμα παράτασης με νέα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Οι όροι που τίθενται είναι: Η χρήση της έκτασης να αφορά αποκλειστικά τον παραπάνω σκοπό. Να τηρηθούν οι απαραίτητες τεχνικές και πολεοδομικές προϋποθέσεις από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου. Και, να υποβληθεί στο Δήμο πλήρης φάκελος τεκμηρίωσης του σχεδίου που θέλει να υλοποιήσει η Πολιτιστική Ένωση.

Πολιτιστική αναβάθμιση

Μια τέτοια υποδομή η δημοτική αρχή θεωρεί ότι αναβαθμίζει πολιτιστικά το Δήμο Αγίου Νικολάου και όπως είπε ο κ. Μενεγάκης, η έκταση παραχωρείται στην Πολιτιστική Ένωση, ώστε να προσδιορίσει ακριβέστερα τι ακριβώς θα δημιουργηθεί στην έκταση αυτή, αλλά και να αναζητήσει τρόπους χρηματοδότησης για να το υλοποιήσει και να το διερευνήσει, σημειώνοντας ότι ο Δήμος θα σταθεί αγωγός στην προσπάθειά της αυτή.

Η Πολιτιστική Ένωση

Ο πρόεδρος της Πολιτιστικής Ένωσης Άρης Πάγκαλος, ενημερώνοντας σχετικά το Δημοτικό Συμβούλιο είπε ότι το εγχείρημα αυτό είναι κάτι που αναβαθμίζει τον τόπο και τον πολιτισμό μας και θα προσφέρει πραγματικά θετικά στην τοπική κοινωνία.

Υπενθύμισε ότι το σχέδιο αυτό δεν πρωτοπαρουσιάζεται σήμερα, αλλά έρχεται ως πρόταση που είχε καταθέσει η Πολιτιστική Ένωση από πολύ παλαιότερα και ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο, υπό άλλη σύνθεση, είχε αποφασίσει στο παρελθόν να παραχωρηθεί μια μεγάλη έκταση για το σκοπό αυτό.

Δυστυχώς, η παραχώρηση σε άλλη περιοχή στην ευρύτερη περιφέρεια του Αγίου Νικολάου- Κριτσάς, δεν έγινε πριν μερικά χρόνια, ενώ όλοι ήταν σύμφωνοι, αν και είχαν γίνει κινήσεις για συμβολαιογραφικές πράξεις παραχώρησης από ιδιοκτήτες γης και να αποζημιωθούν, για να συγκεντρωθεί η απαιτούμενη έκταση. Αυτή η διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, γιατί μέσω Δασικής Υπηρεσίας κάποιες προς παραχώρηση εκτάσεις χαρακτηρίστηκαν ως δασικές και ο Δήμος δεν ήθελε να αγοράσει δασικές εκτάσεις. Ο κ. Πάγκαλος είπε ότι για το σκοπό που την θέλει ακόμη και δασική έκταση να εμπεριέχει η συνολική παραχωρούμενη γη, δεν της δημιουργεί πρόβλημα γιατί έτσι ή αλλιώς η παρέμβαση θα είναι φιλική προς το περιβάλλον και θα το σέβεται. Δεν σκοπεύει να κτίσει κάποιο κτίσμα, απλά θα αναδείξει τεχνικές που είχαν οι πρόγονοί μας στο πέρασμα όλων των ιστορικών χρονικών περιόδων του τόπου μας, τόνισε. Το εγχείρημα προβλέπει αναπαραγωγή τεχνικών δόμησης ανά ιστορική χρονική περίοδο, καθώς επίσης και τεχνικές καλλιεργειών, κατασκευών, τεχνών κλπ. Ο χώρος θα είναι επισκέψιμος και θα έχει σαφή εκπαιδευτικό σκοπό.

Όσοι φορείς έχουν ενημερωθεί για αυτό το «πρότζεκτ» έχουν εκφράσει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ιδιαίτερα από το Πολυτεχνείο Κρήτης (Χανιά) και ήδη η καθηγήτρια της Αρχιτεκτονικής του Πολυτεχνείου Αμαλία Κωτσάκη ετοιμάζει μια πρόταση. Αντίστοιχο ενδιαφέρον υπάρχει από το Υπουργείο Πολιτισμού, από την Περιφέρεια Κρήτης και την Αντιπεριφέρεια Λασιθίου, ενώ η Αρχαιολογική Υπηρεσία δεν έχει εκφράσει αντίρρηση. Εγγράφως δε έχει διατυπώσει τη σύμφωνη γνώμη του και το Συντονιστικό Όργανο των Υπαίθριων Μουσείων της Ευρώπης και ο Σύλλογος Ξεναγών Κρήτης, που ενθαρρύνουν να υλοποιηθεί το τοπικό σχέδιο, γιατί το θεωρούν ιδιαίτερα ελκυστικό, τόνισε ο πρόεδρος της Πολιτιστικής Ένωσης. Τέλος επεσήμανε ότι για να μπορέσει η Ένωση να το εντάξει σε κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, όρος είναι η έκταση εν μέρει ή συνόλω να μην είναι χαρακτηρισμένη αρχαιολογική.

Τοποθετήσεις

– Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Θωμάς Χαριτάκης χαρακτήρισε θετική την παραχώρηση και αξιοποίησή της από τη δραστήρια Πολιτιστική Ένωση, που θα βοηθήσει στην τουριστική ανάπτυξη και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και του Δήμου ευρύτερα, προσελκύοντας πολύ κόσμου να την επισκεφθεί.

– Ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας Χάρης Αλεξάκης πρότεινε την επιπλέον παραχώρηση παρακείμενης έκτασης περί τα 36 στρέμματα, με αρχαιολογικό ενδιαφέρον, ώστε να γίνει συμπληρωματική ανάδειξή της. Με την πρόταση συμφώνησε και ο εκπρόσωπος της Λαϊκής Συσπείρωσης Γ. Φιλιππάκης.

– Ο αντιδήμαρχος Γ. Μπελούκας είπε ότι στην έκταση που παραχωρεί ο Δήμος θα δημιουργηθεί ένα ιστορικό θεματικό πάρκο και ότι η επεξεργασία της πρότασης της Πολιτιστικής Ένωσης ξεκίνησε στο Δήμο πριν από 1,5 χρόνο, όταν επανήλθε με την πρόταση αυτή. Ο Δήμος θα ζητήσει από την Αρχαιολογική Υπηρεσία την άδεια να καθαριστεί και αναδειχθεί ο συγκεκριμένος χώρος, να καταστεί επισκέψιμος. Η έκταση αυτή των 19 στρεμμάτων μαζί με την «Κιβωτό των Σπόρων» που διαμορφώνεται πιο πέρα μαζί με την υπόλοιπη, να γίνει ένα επισκέψιμος προορισμός για τους κατοίκους, τους ξένους, τα σχολεία κα. τόνισε.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ