Σε μια ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία με ισχυρό κοινωνικό και παιδαγωγικό αποτύπωμα προχωρά η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου και το Κατάστημα Κράτησης Νεάπολης. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε προχθές Δευτέρα 18/5/26, κοινή συνάντηση εργασίας μεταξύ στελεχών της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου και της διοίκησης του Καταστήματος Κράτησης Νεάπολης, με αντικείμενο τον σχεδιασμό και τη διερεύνηση των προϋποθέσεων για την ένταξη των κρατουμένων στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα, μέσω της ίδρυσης Δημοτικού Σχολείου εντός του σωφρονιστικού καταστήματος από το μεθεπόμενο σχολικό έτος.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα προς την κατεύθυνση της εκπαιδευτικής συμπερίληψης, της κοινωνικής επανένταξης και της ενίσχυσης της ισότιμης πρόσβασης όλων των πολιτών στο θεμελιώδες δικαίωμα της εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως κοινωνικών ή προσωπικών συνθηκών. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε πνεύμα ουσιαστικής συνεργασίας, θεσμικής υπευθυνότητας και κοινής δέσμευσης, αναδεικνύοντας τη βούληση των εμπλεκόμενων φορέων να διαμορφώσουν ένα σταθερό, λειτουργικό και παιδαγωγικά τεκμηριωμένο πλαίσιο εκπαίδευσης ενηλίκων κρατουμένων.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εξετάστηκαν αναλυτικά οι εκπαιδευτικές ανάγκες του πληθυσμού του καταστήματος κράτησης, το υφιστάμενο μορφωτικό επίπεδο των κρατουμένων, καθώς και οι διοικητικές, οργανωτικές και παιδαγωγικές παράμετροι που απαιτούνται για τη λειτουργία σχολικής μονάδας εντός σωφρονιστικού πλαισίου. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη δημιουργία ενός ασφαλούς και παιδαγωγικά υποστηρικτικού μαθησιακού περιβάλλοντος, το οποίο θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες ενηλίκων εκπαιδευομένων με συχνά ετερογενές μορφωτικό, κοινωνικό και πολιτισμικό υπόβαθρο.

Η εκπαίδευση σε σωφρονιστικά καταστήματα αναγνωρίζεται διεθνώς ως ένας από τους σημαντικότερους μηχανισμούς κοινωνικής επανένταξης και πρόληψης της υποτροπής. Σύμφωνα με μελέτες διεθνών οργανισμών και ευρωπαϊκών θεσμών, η πρόσβαση των κρατουμένων σε οργανωμένες εκπαιδευτικές δομές συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση των γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, στην ανάπτυξη υπευθυνότητας και στην καλλιέργεια θετικών στάσεων ζωής.

Παράλληλα, δημιουργεί προϋποθέσεις ουσιαστικής επανασύνδεσης του ατόμου με την κοινωνία και την αγορά εργασίας μετά την αποφυλάκιση.

Η παροχή βασικής εκπαίδευσης σε ενήλικες κρατούμενους δεν περιορίζεται στην κατάκτηση στοιχειωδών γνώσεων γραφής, ανάγνωσης και αριθμητισμού.

Αντιθέτως, συνδέεται άμεσα με την ενδυνάμωση της προσωπικότητας, την καλλιέργεια κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων, την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και την οικοδόμηση ενός νέου πλαισίου προσωπικής προοπτικής. Η εκπαιδευτική διαδικασία λειτουργεί ως μηχανισμός ενεργοποίησης του ατόμου, ενισχύοντας την αίσθηση αυτοαποτελεσματικότητας και τη δυνατότητα ουσιαστικής συμμετοχής στην κοινωνική ζωή.

Παράλληλα, η λειτουργία εκπαιδευτικών δομών μέσα σε σωφρονιστικά καταστήματα ενισχύει την καθημερινότητα των κρατουμένων με δημιουργικές και ουσιαστικές διαδικασίες μάθησης, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση κουλτούρας συνεργασίας, συμμετοχής, συνέπειας και προσωπικής προσπάθειας. Μέσα από τη μαθησιακή διαδικασία, ο κρατούμενος δεν αντιμετωπίζεται αποκλειστικά ως φορέας παραβατικής συμπεριφοράς, αλλά ως άνθρωπος με δυνατότητες εξέλιξης, γνώσης και κοινωνικής επανεκκίνησης.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη σημασία της διασύνδεσης της εκπαίδευσης με τις αρχές της δια βίου μάθησης, της συμπερίληψης και της ισότιμης πρόσβασης στη γνώση, όπως αυτές αποτυπώνονται τόσο στις σύγχρονες εκπαιδευτικές πολιτικές όσο και στις διεθνείς κατευθύνσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την εκπαίδευση ενηλίκων. Η πρόσβαση στην εκπαίδευση αποτελεί αναγνωρισμένο ανθρώπινο δικαίωμα και συνιστά βασική προϋπόθεση για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, συζητήθηκαν επίσης δυνατότητες ανάπτυξης προπαρασκευαστικών εκπαιδευτικών δράσεων έως την επίσημη ίδρυση της σχολικής μονάδας, με αξιοποίηση της συνεργασίας της εκπαιδευτικής κοινότητας και της εθελοντικής προσφοράς διδακτικού έργου από εκπαιδευτικούς της περιοχής. Οι δράσεις αυτές θα στοχεύουν στη σταδιακή ενίσχυση των βασικών μορφωτικών δεξιοτήτων των κρατουμένων, στην εξοικείωσή τους με τη μαθησιακή διαδικασία και στη δημιουργία σταθερών εκπαιδευτικών διαδρομών που θα μπορούν στη συνέχεια να ενταχθούν οργανωμένα στο επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα.

Η πρωτοβουλία αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια εποχή όπου οι σύγχρονες κοινωνίες καλούνται να επαναπροσδιορίσουν τον ρόλο της εκπαίδευσης όχι μόνο ως μηχανισμού μετάδοσης γνώσεων, αλλά και ως βασικού εργαλείου κοινωνικής συνοχής, πρόληψης του αποκλεισμού και ενίσχυσης της δημοκρατικής συμμετοχής. Η εκπαίδευση σε σωφρονιστικά περιβάλλοντα αποτελεί ουσιαστική επένδυση για το ίδιο το άτομο, αλλά και για την κοινωνία συνολικά, καθώς συμβάλλει στη δημιουργία συνθηκών ομαλής κοινωνικής επανένταξης και στη μείωση των παραγόντων που συνδέονται με την περιθωριοποίηση και την κοινωνική αποκοπή.

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου, αναγνωρίζοντας τον ευρύτερο κοινωνικό ρόλο της εκπαίδευσης και τη σημασία της ισότιμης πρόσβασης όλων στη γνώση, συνεχίζει να στηρίζει πρωτοβουλίες που προάγουν τη συμπερίληψη, την κοινωνική ευαισθησία και την παροχή ουσιαστικών εκπαιδευτικών ευκαιριών σε κάθε πολίτη.

Η συνεργασία με το Κατάστημα Κράτησης Νεάπολης σηματοδοτεί ένα ουσιαστικό και ελπιδοφόρο βήμα προς τη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού πλαισίου που αντιμετωπίζει τον άνθρωπο με όρους αξιοπρέπειας, προοπτικής και δυνατότητας προσωπικής εξέλιξης, επιβεβαιώνοντας στην πράξη ότι η εκπαίδευση αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα δημοκρατίας, κοινωνικής συνοχής και δεύτερης ευκαιρίας.

Γεώργιος Μαμάκης,

Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου