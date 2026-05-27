Οργίασε η παραφιλολογία για την προέλευση και το πώς κατέληξε στη βόρεια ακτογραμμή του Δήμου Αγίου Νικολάου η θαλάσσια νάρκη, την οποία εντόπισε ψαράς τη Δευτέρα το πρωί σε δυσπρόσιτο σημείο της παραλίας ανάμεσα στον Άγ. Αντώνιο και τα Βλυχάδια.

Ο ψαράς ειδοποίησε τις Λιμενικές Αρχές. Επί τόπου μετέβη κλιμάκιο του Λιμενικού Τμήματος Ελούντας, οι οποίοι διαπίστωσαν την ύπαρξη της νάρκης, την οποία είχε εκβράσει η θάλασσα και ήταν σφηνωμένη κάτω από βράχια της ακτής. Λόγω της θέσης της, η διαχείριση της υπόθεσης ενέπιπτε στην αρμοδιότητα της Αστυνομίας.

Η διοίκηση του Α.Τ. Νεαπόλεως μετέβη στο σημείο και αφού διαπίστωσε την ύπαρξη του αντικειμένου και κατέγραψε το γεωγραφικό του στίγμα, ενημέρωσε σχετικά την αρμόδια Υπηρεσία Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών του Ελληνικού Στρατού. Κλιμάκιο της Υπηρεσίας μετέβη χθες στο σημείο απ’ όπου παρέλαβε το αντικείμενο, χωρίς να προσδιορίσει την ταυτότητά του.

Από κει και μετά πήραν κι έδωσαν τα σχόλια στο διαδίκτυο με διάφορες αναρτήσεις, συσχετίζοντας τη νάρκη με το άλλο αμφιλεγόμενο εύρημα της Λευκάδας, όπου πάλι ψαράδες είχαν εντοπίσει σε θαλάσσια σπηλιά ένα ουκρανικής προέλευσης drone με εκρηκτικά…

Όπως δήλωσε στην ΑΝΑΤΟΛΗ ο Διοικητής του ΑΤ Νεαπόλεως Ιωάν. Παπαλεωνίδας, οι πυροτεχνουργοί της 44ης Στρατιωτικής Διοίκησης Ηρακλείου παρέλαβαν το αντικείμενο το οποίο μεταφέρεται για εξουδετέρωση στο Πεδίο Βολής Κρήτης. Όπως διευκρίνισε, από την εξωτερική όψη το σφαιρικό αντικείμενο δεν πρέπει να ήταν πολύ παλιό διότι δεν έφερε στοιχεία ευρείας οξείδωσης του μετάλλου. Λεπτομέρειες για την ταυτότητα του αντικειμένου απέφυγαν να δώσουν και οι στρατιωτικοί που το περισυνέλλεξαν.

Ο εντοπισμός του… πυροδότησε συνειρμούς, για πιθανή ουκρανικής κατασκευής νάρκη, που αν επαληθευτεί, τότε εγείρονται πλέον σοβαρά ζητήματα ασφάλειας ναυσιπλοϊας στα «ήρεμα νερά» της χώρας μας και μάλιστα ενώ εισερχόμαστε στην κύρια ζώνη της τουριστικής περιόδου. Κι εγείρεται το πρώτο απλοϊκό ερώτημα, αν πρόκειται για νάρκη και είναι οπλισμένη, τι θα γινόταν αν προσέκρουε σε κάποιο ημερόπλοιο που κάνει εκδρομές στην περιοχή ή σε ένα από τα πολλά τουριστικά ιστιοπλοϊκά ή άλλα γιοτ που κινούνται στη θαλάσσια περιοχή, αλλά και σε οποιουδήποτε άλλου τύπου πλοίο;

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ