Με ιδιαίτερη ικανοποίηση, ο Δήμος Αγίου Νικολάου ανακοινώνει την έκδοση της Απόφασης χρηματοδότησης του έργου για τη διαμόρφωση και αποκατάσταση του παλαιού Δημοτικού Σχολείου στα Φλαμουριανά, στα Μέσα Λακώνια, με σκοπό τη δημιουργία Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ ΑμεΑ), στο Πρόγραμμα «Κρήτη 2021-2027» της Περιφέρειας Κρήτης, στην Προτεραιότητα «Ενίσχυση της Κοινωνικής Δυναμικής και της Κοινωνικής Συνοχής», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Η ένταξη του έργου “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΔΑΠ ΑμεΑ (Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία) σε υφιστάμενο κτίριο Δήμου Αγίου Νικολάου”, συνολικής δημόσιας δαπάνης 462.548,11 ευρώ, μετά την έγκαιρη υποβολή από τον Δήμο Αγίου Νικολάου της πρότασης χρηματοδότησης και του Τεχνικού Δελτίου στην Περιφέρεια Κρήτης, αποτελεί ένα ουσιαστικό και καθοριστικό βήμα για την υλοποίηση μιας απολύτως αναγκαίας κοινωνικής δομής για τον Δήμο Αγίου Νικολάου και την ευρύτερη περιοχή, η οποία θα προσφέρει ουσιαστική στήριξη σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες με αναπηρία, καθώς και στις οικογένειές τους.

Η νέα δομή ΚΔΑΠ ΑμεΑ, που θα στεγαστεί στο ανακαινισμένο κτίριο του παλαιού Δημοτικού Σχολείου στα Φλαμουριανά, θα συμβάλει στην ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης των ωφελούμενων μέσω ομαδικών δραστηριοτήτων, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης και κοινωνικών δεξιοτήτων, στη δημιουργική απασχόληση μέσω προγραμμάτων έκφρασης, ψυχαγωγίας, άσκησης λόγου, άθλησης και σωματικής αγωγής και στην ουσιαστική υποστήριξη των οικογενειών παιδιών και ατόμων με αναπηρία.

Στο πλαίσιο του έργου, προβλέπεται η διαμόρφωση κατάλληλων χώρων δημιουργικής απασχόλησης και υποστήριξης (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, αίθουσα εργοθεραπείας, χώροι υγιεινής με προδιαγραφές ΑμεΑ, χώρος ανάπαυσης, γραφείο προσωπικού και χώρος παρασκευής γευμάτων), η προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού λειτουργίας, καθώς και η προμήθεια ειδικά διαμορφωμένου οχήματος 19+1 θέσεων για τη μεταφορά των ωφελούμενων της δομής.

Με βάση τη σχετική απόφαση, η ημερομηνία έναρξης του έργου ορίζεται την 1η Ιουνίου 2026, ενώ η ολοκλήρωσή της προβλέπεται έως τις 30 Νοεμβρίου 2029.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι σχετικές μελέτες (αρχιτεκτονική, στατικής επάρκειας και ηλεκτρομηχανολογική) εκπονήθηκαν άλλες αφιλοκερδώς από ιδιωτικά γραφεία του Αγίου Νικολάου και άλλες συμπληρώθηκαν ή εκπονήθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αγίου Νικολάου, που ολοκλήρωσε και κατάθεσε την τελική πρόταση για τη δημιουργία της δομής.

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης, επισημαίνει σε δήλωσή του ότι η δημιουργία και λειτουργία του ΚΔΑΠ ΑμεΑ αποτέλεσε εξαρχής στρατηγική προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής με σαφές, ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα, καθώς θα ενισχύσει την κοινωνική συνοχή και θα αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας στον Δήμο.

«Με την έγκριση της χρηματοδότησης, ξεκινάμε τη διαδικασία για την υλοποίηση ενός σύγχρονου και λειτουργικού Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης και υποστήριξης, που θα ενισχύσει ουσιαστικά την ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην τοπική κοινωνία και θα συμβάλλει καθοριστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τόσο των ίδιων όσο και των οικογενειών τους», αναφέρει σχετικά σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου. (Από το γραφείο τύπου του δήμου)