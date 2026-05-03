Οι τελευταίες έντονες βροχοπτώσεις έφεραν μια αισθητή και πολυαναμενόμενη ανάσα για την Ανατολική Κρήτη. Η στάθμη στο Φράγμα Αποσελέμη ανεβαίνει σταθερά, γεμίζοντας ξανά τον ταμιευτήρα και ενισχύοντας το αίσθημα ασφάλειας για την υδροδότηση μιας ευρύτερης περιοχής.

Το νερό επιστρέφει εκεί όπου για μήνες κυριαρχούσε η ανησυχία. Οι εικόνες της λίμνης που ξαναζωντανεύει αποτυπώνουν όχι μόνο την αλλαγή του τοπίου, αλλά και τη σημασία της σωστής διαχείρισης των φυσικών πόρων σε μια εποχή με έντονες κλιματικές μεταβολές.

Μαζί με την άνοδο της στάθμης, επανέρχεται στο προσκήνιο και το Σφενδύλι — το χωριό-σύμβολο που συνδέθηκε άρρηκτα με την κατασκευή του φράγματος. Καθώς τα νερά ανεβαίνουν, τα πρώτα σημάδια της σταδιακής του κάλυψης γίνονται ξανά ορατά. Σπίτια, δρόμοι και μνήμες βυθίζονται αργά, θυμίζοντας το τίμημα που καταβλήθηκε για να εξασφαλιστεί η υδροδότηση της περιοχής.

“Σφενδίλι το χωριό που οριοθετεί την επάρκεια του νερού στην Ανατολική Κρήτη” σχολιάζει ο δημοσιογράφος Ιάσωνας Ταβλάς παραθέτοντας την φωτογραφία.

Το Σφενδύλι δεν είναι απλώς ένας γεωγραφικός δείκτης της στάθμης του νερού. Είναι ένα ζωντανό όριο: όσο τα νερά το πλησιάζουν και το σκεπάζουν, τόσο επιβεβαιώνεται η επάρκεια του πολύτιμου αυτού αγαθού για την Ανατολική Κρήτη. Κάθε εκατοστό ανόδου φέρνει ανακούφιση.

Σε μια εποχή όπου τα καιρικά φαινόμενα γίνονται όλο και πιο ακραία, η φύση δείχνει τη δύναμή της, ενώ ο άνθρωπος καλείται να προσαρμοστεί, να σχεδιάσει και να σεβαστεί τα όριά της.